“If you want to change the world....": Gemels&Esg, iniziativa green a Seriate - BergamoNews

Ve lo ricordate il video del discorso dell’ammiraglio William H. McCraven all’apertura dell’Università del Texas su come affrontare la vita e il mondo? Lo avrete sicuramente visto: “If You Want To Change The World, Start Off By Making Your Bed”. (“Se vuoi cambiare il mondo, inizia rifacendo il tuo letto”).

Proprio con la stessa filosofia: “Se vuoi cambiare il mondo, inizia raccogliendo ciò che trovi per terra”, ecco che sabato 2 Aprile, una quarantina di collaboratori Gemels insieme ad amici e famiglie, nonostante il freddo e la pioggia hanno preso parte alla 3° uscita GREEN organizzata dal team SST (Strategic Seal Team). L’iniziativa, volta a raccogliere e ripulire il Parco del Serio “Oasi Verde” di Seriate, ha riscontrato successo e sono stati raccolti molti rifiuti abbandonati da tempo, da anni.

Con 43 voti favorevoli lo scorso 8 ottobre è stata approvata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite la risoluzione che riconosce il diritto umano ad un ambiente sicuro, pulito, salubre e sostenibile. Un importante passo in avanti nella lotta per la giustizia climatica. Gemels promotrice in prima linea di questa filosofia, vuole lanciare un messaggio di speranza e di futuro sostenibile rivolto a tutti.

Come si è dimostrato dalla grande ed attiva partecipazione all’evento, è bello vedere come sempre più persone abbiano a cuore la salvaguardia del proprio territorio, come dedichino parte del loro tempo a prendersi cura dei luoghi che tutti condividiamo. “Ci piace pensare che nel nostro piccolo contribuiamo a diffondere questa sensibilità e cultura all’ambiente, rivolta ai più grandi ed ai più piccoli.” ci raccontano da Gemels.

Gemels ringrazia il Bistrot Parco Oasi Verde e tutti coloro hanno preso parte all’evento patrocinato dal Comune di Seriate. Seguiteci e scoprirete presto le prossime iniziative… Alla prossima!

