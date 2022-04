Elezioni: via libera al terzo mandato per i sindaci dei comuni dai 3000 ai 5000 abitanti - BergamoNews

Roma. Il terzo mandato per i comuni dai 3000 ai 5000 abitanti è legge.

Con la definitiva approvazione del disegno di Legge in Senato, viene esteso il terzo mandato nei piccoli comuni. Per questi ultimi viene introdotta una normativa differenziata, mentre per quelli con un numero di abitanti pari o superiore a 5.000 abitanti continua a valere il limite dei due mandati consecutivi.

La novità scatterà quindi per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, che vede al voto 17 comuni bergamaschi.

Alessandro Sorte, deputato bergamasco di Forza Italia, cofirmatario del provvedimento, spiega: “Viene anche introdotta una importante sburocratizzazione per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti, con un relativo risparmio in termini di lavoro dei dipendenti pubblici stimato in 12/15 giorni all’anno grazie all’eliminazione del controllo di gestione. Sono molto soddisfatto, questo provvedimento gode di un ampio consenso politico”.

I comuni bergamaschi con meno di 5000 abitanti sono circa 170, di cui circa cinquanta tra i 3000 e i 5000 abitanti.

