Covid, cosa cambia con la fine dello stato di emergenza? - BergamoNews

Dal 1° aprile non è più in vigore lo stato di emergenza, iniziato due anni fa per far fronte alla pandemia di Covid-19.

Con il passaggio a questa nuova fase, sono tanti i comportamenti e le regole che cambiano: meno stringenti, per un lento inizio di ritorno alla normalità.

Dallo stop al green pass per i ristoranti all’aperto e nel trasporto pubblico, all’eliminazione dell’obbligo di super green pass al lavoro; dall’allentamento delle norme sui contatti a scuola all’abolizione definitiva della quarantena per i contatti stretti di positivi, anche non vaccinati.

Ve li spieghiamo con queste info grafiche: