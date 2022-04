Champions League, Stasera tutto è possibile o Lo scapolo d'oro? La tv del 5 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 5 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata della fiction “Studio Battaglia”.

La trasferta al mare si trasforma in un momento di evasione per Anna, che pur senza compromettersi si lascia andare al flirt con Massimo. Tornata a casa, segue il caso di una donna che si sta separando dalla moglie con cui aveva stretto un’unione civile. All’udienza della separazione Parmegiani, Anna riesce ad avere la meglio su Marina, che decide di vendere lo studio. Alessandro torna sulle proprie decisioni, la famiglia festeggia il matrimonio di Viola e anche per Nina sembra esserci la possibilità di un nuovo amore. Alberto prova in ogni modo a recuperare, ma Anna scopre che Massimo sta per lasciare lo studio…

Su RaiDue alle 21.20 c’è “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino.

Spazio all’attualità e alla politica. Su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Manchester City e Atletico Madrid, valida per i quarti di finale di Champions League.

Su Italia1 alle 21.25 l’appuntamento è con “La pupa e il secchione show”, condotto da Barbara D’Urso.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Un uomo ordinario”; su Rai5 alle 21.15 “The Front Runner – Il Vizio del Potere”; su La5 alle 21.05 “Lo scapolo d’oro”; su Iris alle 20.55 “I 4 figli di Katie Elder”; e su Italia2 alle 21.10 “Scuola di polizia 7: Missione a Mosca”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Drop Dead Diva” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai