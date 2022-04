Autismo, la preside: "Scuola e personale competente, noi accanto alle famiglie" - BergamoNews

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Solari di Albino, Daniela Zanga, invia alla redazione di Bergamonews un’integrazione dell’articolo dal titolo “Autismo, la mamma di un bimbo: ‘Pregiudizi e insegnanti poco preparati, così rischia di regredire'”, “perché – tiene a sottolineare – il personale del nostro Istituto lavora da sempre con preparazione, competenza professionale, serietà, disponibilità e inclusività”.

“La scuola – aggiunge – comprende le fatiche dei genitori, riconosce le difficoltà organizzative ed economiche sostenute dalla famiglia per le cure mirate, quotidianamente contrasta i pregiudizi, crea consapevolezza delle pari opportunità di crescita e assicura condizioni di benessere. La legislazione italiana è all’avanguardia sull’inclusione: nella nostra scuola i docenti, dotati di esperienza, seguono corsi di formazione specifici, come quello recentemente organizzato dal Ministero cui le insegnanti hanno partecipato e operano anche nella direzione del miglioramento e della prevenzione delle regressioni. Si organizzano attività educative e didattiche in stretta collaborazione con la famiglia e, anche se per motivi clinici i bambini frequentano in maniera sporadica, si programmano nelle giornate in cui sono presenti”.

“L’istituto – sottolinea – fissa incontri periodici (Gruppi di lavoro operativi per l’inclusione o GLO), venendo incontro alle esigenze orarie degli specialisti e della famiglia, per la progettazione e la condivisione collegiale di tematiche, come il ruolo delle terapiste ABA ed il relativo progetto pedagogico. Questo è il messaggio di una scuola che investe tante energie per tutti i suoi bambini, anche in occasione della Giornata mondiale sull’autismo, con attività di sensibilizzazione programmate per questi giorni, propone progetti, iniziative, visite accogliendo come sempre tutte le diversità, perseverando nella fiducia e collaborazione da parte della famiglia in virtù degli accordi presi in precedenza. Anche la scuola – conclude – continuerà a fare il possibile per una vita serena ed autonoma del bambino”.