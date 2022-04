Apre a Terno d'Isola il primo labirinto di tulipani da raccogliere - BergamoNews

Terno d’Isola. Ha aperto ufficialmente i battenti lo scorso 2 aprile a Tulipania il labirinto per la raccolta di tulipani. Per gli affezionati, Tulipania è un appuntamento con la primavera che sboccia. Per chi ancora non ci è mai stato, un’occasione per scoprire i colori che la bella stagione porta con sé.

Ancora una volta, il campo di tulipani si anima aprendo i cancelli ai visitatori. Quest’anno, ad ospitare Tulipania, sarà per la prima volta un campo di circa 25.000 metri quadri, più di due volte il Duomo di Milano. Nel campo sono stati piantumati più di 200.000 bulbi di tulipani di varietà diverse.

Gli ospiti potranno ammirare, fotografare e raccogliere i bellissimi fiori, accompagnati in questa esperienza dallo staff, che insegneranno anche il corretto modo di recidere il tulipano, nel rispetto della pianta.

Il labirinto di tulipani

Tra le tante varietà di tulipani presenti nel campo, alcune sono precoci, altre tardive. Questo garantisce un periodo di fioritura che si prolungherà almeno per tutto il mese di aprile, ma anche una grande varietà nell’impressione cromatica: il colpo d’occhio sarà ogni volta diverso e a rendere ancora più piacevole l’effetto visivo, quest’anno, Tulipania propone il labirinto di tulipani.

I giochi e le iniziative durante la fioritura

Nel sito sono allestite postazioni di gioco per i bambini, sempre lungo il filo conduttore della sostenibilità e del ritorno ai giochi di un tempo. Sempre molto apprezzate, ad esempio, la piscina di paglia e il percorso sui ceppi.

Tra le novità di quest’anno, anche la possibilità di un pic-nic nel campo. Ai partecipanti verrà fornito tutto l’occorrente per trascorrere una piacevole giornata insieme. E nel corso della stagione verranno proposti aperitivi tra i fiori, per fermarci ad apprezzare un po’ più a lungo il piacevole ambiente del campo.

Tulipania però non è solo sul campo. Per chi non resiste alla voglia di primavera, Tulipania ha studiato come velocizzare la crescita dei fiori, che possono essere acquistati online e consegnati a domicilio. Il servizio è attivo su tutta Italia.

Le proposte di Tulipania, poi, non si fermano con il finire della primavera. Il campo è attivo per quattro stagioni all’anno.

In estate saranno i girasoli a colorare le giornate agli ospiti. Mentre le zucche, da colorare, intagliare, ma anche gustare, saranno un modo divertente per avvicinarci ad Halloween. E con l’arrivo dell’inverno le zucche si trasformeranno in simpatiche decorazioni natalizie.

Info utili

L’ingresso al labirinto è libero, e si pagheranno solo i fiori che si vorrà raccogliere o portare a casa. La prenotazione è gratuita dal sito www.tulipania.world. L’indirizzo del campo presso cui recarsi per la raccolta è Via Marco Biagi 95 Terno D’isola Bergamo

Per info e prenotazioni: www.tulipania.world