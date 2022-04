Al via il corso di introduzione all’economia politica - BergamoNews

Bergamo. Anche quest’anno le Acli di Bergamo organizzano un corso di alfabetizzazione macroeconomica, con l’intento di offrire ai propri soci e a tutti i possibili interessati gli strumenti essenziali alla comprensione dei meccanismi che regolano il sistema e le interazioni tra i principali agenti economici.

Quattro lezioni online nel mese di aprile su piattaforma Zoom, dalle 18.30 alle 19.45, sotto la guida dell’economista e formatore Alberto Berrini, consulente economico della CISL nazionale. Il primo appuntamento mercoledì 6 aprile per parlare del ritorno dell’inflazione.

“L’idea è di offrire, in continuità con quanto proposto lo scorso anno, un’opportunità per familiarizzare con le principali questioni di carattere economico con cui ci interfacciamo quotidianamente soprattutto in questi ultimi tempi – dichiara Roberto Cesa, organizzatore del percorso -. La crisi ucraina ha messo in luce ancora una volta quanto economia, politica, ambiente e bisogni della persona siano strettamente connessi. Offriremo dunque un focus in particolare su alcuni nodi cruciali del nostro vivere. Dall’inflazione alle criptovalute, passando per la riforma fiscale nel programma di governo: sono tanti gli aspetti che il cittadino medio fatica a metabolizzare, pur sentendone parlare ogni giorno nei telegiornali. In sintesi pensiamo che anche questo possa rappresentare un servizio di prossimità per i nostri soci e non solo. Gli appuntamenti successivi si snoderanno lungo tutto il mese di aprile: mercoledì 13 aprile per parlare dell’economia monetaria, mercoledì 20 per discutere di mercato del lavoro ed infine mercoledì 27 per mettere a fuoco la dibattuta questione delle disuguaglianze”.

L’iscrizione è gratuita per i tesserati ACLI 2022. Il costo per non tesserati è di 20€, per under 32 di 10€. È necessaria l’iscrizione su https://www.aclibergamo.it/economia