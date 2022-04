Nero a metà, Report o Robocop? La tv del 4 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 4 aprile su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione della fiction “Nero a metà”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Segreti e bugie – prima e seconda parte”.

Nel primo, Clara, la prima moglie di Carlo, scompare il giorno in cui esce dal carcere per passare agli arresti domiciliari a casa della figlia Alba. Ben presto si scopre che si è allontanata su un’auto. Alba pensa a un rapimento, Carlo è invece convinto che sia fuggita volontariamente. Nel frattempo, Bruno e Alice, la seconda famiglia di Clara, arrivano a Roma da Ginevra e Alice riconosce l’uomo che ha portato via Clara: lo ha visto parlare con la madre due anni prima. Il caso è intricato e misterioso e Carlo non riesce a trovare risposte. Anche quando Bragadin trova sul computer di Clara le foto di una donna con una valigia, scattate di nascosto da lei alla stazione Termini, tutto si risolve in un buco nell’acqua.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in paradiso”. L’ispettore Parker e la sua squadra indagano sulla morte di una parrucchiera, avvenuta nel suo salone e su quella di un attore. Nel frattempo, l’ispettore Parker manifesta molte strane abitudini…

Su RaiTre alle 21.20 inizierà la nuova edizione di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà una nuova puntata dell'”Isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Red”; su Rai4 alle 21.20 “Robocop”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Una sposa in fuga”; su Iris alle 20.55 “Benvenuti a Marwen”; e su Italia2 alle 21.10 “A-X-L – Un’amicizia extraordinaria”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Sciarada – Il circolo delle parole. Narratore dell’avvenire. Un film su Giovanni Pascoli poeta”. Un nuovo e più completo ritratto di Giovanni Pascoli, privato e quotidiano, anche alla luce dell’epistolario col fratello Raffaele, che permette di ribaltare l’immagine di un poeta spesso a torto relegato nello stereotipo scolastico e di sottolineare la ricchezza e la modernità della sua poesia.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Servant of the people”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”; con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

