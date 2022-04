Jersey Lomellina, nuovo video corporate per raccontare il presente e il futuro - BergamoNews

Jersey Lomellina, tra le maggiori aziende mondiali di settore nella produzione di tecno-tessuti elasticizzati a maglia circolare, lancia il suo nuovo spot corporate.

Il video, pubblicato su YouTube e sui canali social dell’azienda (Facebook, Instagram e LinkedIn) è il primo step del rebranding che nei prossimi mesi coinvolgerà Jersey Lomellina sotto ogni suo aspetto.

Tecnologia ed eleganza, alta qualità made in Italy e performance sono le caratteristiche fondanti di Jersey Lomellina; il video – realizzato da 5e6, società di produzione video bresciana – conduce lo spettatore in un’atmosfera affascinante, sofisticata e poetica.

Lo spot mostra sullo schermo il percorso che ha portato di diritto l’azienda nella Quarta Rivoluzione Industriale: nuovi modelli di business e nuove tecnologie che vedono l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale per migliorare la produttività e le condizioni di lavoro. Una crescita all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione del capitale umano che passa anche attraverso importanti investimenti: recentemente Jersey Lomellina ha investito oltre 2 Milioni di Euro in macchinari, software e processi produttivi per una produzione sempre più smart, automatizzata ed interconnessa.

Sin dalla sua nascita Jersey Lomellina è stata sinonimo di qualità al servizio dello sport, evocato per immagini nel video. Nuoto, running, fitness…ambiti sportivi nei quali, da sempre, i migliori brand di tutto il mondo scelgono la qualità e l’affidabilità di Jersey Lomellina per realizzare le proprie collezioni.

Il racconto dell’azienda e della sua filiera produttiva è molto evocativo: la narrazione è humanless, i protagonisti sono i gesti umani intenti in procedure specifiche e i dettagli degli impianti, ipertecnologici e perfetti. I tessuti iconici dell’azienda riempiono gli spazi mostrandosi in tutta la loro bellezza e tecnicità. Lo spettatore è coinvolto in un’esperienza visiva e sonora unica e accattivante dove moda e sport, ricerca e tecnologia, performance e perfezione si rincorrono sullo schermo per raccontare una storia fatta di professionalità, passione e innovazione: la storia di Jersey Lomellina.

“Sin dalla sua nascita Jersey Lomellina si è distinta per originalità, qualità e una forte identità – dichiara Fiorella Angeloni, Direttore Generale di Jersey Lomellina Spa –. Questo spot vuole essere il simbolo di un rinnovamento che guarda al futuro ma che ha solide radici nella storia della nostra azienda. Puntare sull’innovazione tecnologica è per noi fondamentale per affermarci ancora di più sul mercato internazionale e crediamo che questo video possa rappresentare al meglio tutte le caratteristiche della nostra azienda e dei nostri tessuti, concentrato di bellezza, qualità e tecnologia”.