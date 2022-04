Ferea: la tua formazione sulle Funzioni Esecutive - BergamoNews

Hai già pianificato la tua formazione per l’anno 2022/2023?

𝑨𝒗𝒆𝒓𝒆 𝒏𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒐 𝑪𝑽 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒔𝒖𝒍𝒍𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝑬𝒔𝒆𝒄𝒖𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒐𝒈𝒈𝒊 𝒆̀ 𝒖𝒏 𝒎𝒖𝒔𝒕!

Corso con ECM rivolto alle figure di: Psicologo, Neuropsichiatra Infantile, Logopedista, Terapista delle neuro e psicomotricità, Pedagogista, Educatore professionale.

Con 𝗙𝗘𝗥𝗘𝗔 𝗽𝗹𝗮𝗻 puoi personalizzare il tuo percorso:

1 – Frequenti il Corso Base;

2 – Scegli il modulo (o i moduli) più vicino ai tuoi interessi.

Il Progetto FEREA

FEREA è un programma che integra le recenti teorie sulle Funzioni Esecutive, del parent e teacher training abbinate a quelle relative all’autoregolazione emotiva e all’interazione dei bambini con l’ambiente. Si tratta di un percorso teorico e pratico, che si avvale anche dei principi della gamification e dell’edutainment. FEREA è un percorso che ha l’intento di favorire lo sviluppo delle Funzioni Esecutive con l’obiettivo di generalizzare i risultati grazie alla stimolazione di processi cognitivi, emotivi e relazionali e il coinvolgimento attivo di genitori e insegnanti.

Il programma racchiude in sé la formazione teorica e pratica di clinici e trainer per metterli nelle condizioni di applicare valutazioni e interventi con bambini di 4-12 anni che presentano difficoltà attentive, comportamentali e di apprendimento scolastico. L’obiettivo è di proporre una modalità di lavoro e un approccio che integri l’intervento clinico e il coinvolgimento di genitori e insegnanti per dare valore alla generalizzazione.

Il nucleo fondamentale di FEREA è il gioco, come mezzo per stimolare i processi cognitivi tramite la motivazione e il piacere di apprendere, grazie anche alla creazione di relazioni empatiche e supportive tra bambini, trainer, genitori e insegnanti.

FEREA è un programma che viene insegnato e condiviso attraverso moduli: nel corso base vengono fornite le conoscenze teoriche e pratiche sulle Funzioni Esecutive nello sviluppo tipico e atipico, le modalità e gli strumenti per la valutazione e l’intervento al fine di creare training personalizzati ma basati su un modello teorico comune.

Chi ha frequentato il corso FEREA Base potrà accedere ai successivi moduli formativi: FEREA Parenting, FEREA @School, FEREA Kids, FEREA Preschoolers e FEREA Language & Learning per approfondire l’utilizzo di materiali utilizzati nel programma e integrare le Funzioni Esecutive nella pratica clinica ed educativa.

Chi ha frequentato il Corso Base potrà iscriversi al gruppo privato di Facebook “FEREA Community” all’interno del quale verranno condivise esperienze, suggerimenti, supervisioni, progettazione di studi ed eventi formativi.

Chi frequenta il Corso Base + il modulo Parenting e un secondo modulo tra @School, Kids, Preschoolers o Language & Learning può essere inserito nella lista di professionisti autorizzati ad utilizzare il programma FEREA nella propria attività clinica ed essere inseriti nella lista pubblicata sul sito del Centro per l’Età Evolutiva.

FEREA è un progetto in continua crescita ed evoluzione al cui interno verranno proposti diversi argomenti, ricerche e progetti.

Guarda il video con i docenti e la presentazione dei Moduli specifici!

Per informazioni scrivete a formazione@centroetaevolutiva.it

Cliccate qui per iscrivervi!