Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in rialzo - BergamoNews

Le previsioni meteo sulla Lombardia a cura di Antonio Marioni per il Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

permane anche nella giornata odierna il flusso di aria fredda che mantiene le temperature sulla nostra regione al di sotto dei valori medi stagionali. Tuttavia entro 48 ore l’alta pressione è destinata a guadagnare terreno verso est portando un rialzo termico.

Lunedì 4 aprile 2022

Tempo Previsto: al mattino tra il nuvoloso ed il poco nuvoloso su tutta la regione con tendenza a schiarite nel corso della seconda parte della giornata. Solo al mattino e segnatamente a ridosso delle Prealpi si potranno avere le ultime residue precipitazioni che nel corso del resto della giornata saranno assenti.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 11 e 14°C. Minime stazionarie e comprese tra 3 e 7°C.

Venti: in pianura deboli orientali, tendenti ad occidentali in giornata. In montagna da deboli sud-orientali a deboli occidentali.

Martedì 5 aprile 2022

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 14 e 17°C. Minime stazionarie e comprese tra 3 e 7°C.

Venti: in pianura deboli occidentali. In montagna deboli nord-occidentali.

Mercoledì 6 aprile 2022

Tempo Previsto: cielo tra il poco nuvoloso delle zone di pianura e Appennino ed il nuvoloso su Alpi e Prealpi per il transito di una debole perturbazione che lambirà la parte settentrionale della regione. Precipitazioni isolate possibili solo su Alpi e Prealpi, assenti altrove.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 16 e 19°C. Minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra 4 e 9°C.

Venti: in pianura deboli occidentali. In montagna da deboli a moderati occidentali.