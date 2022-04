Campagnola, dopo 7 mesi ancora ko gli ascensori della passerella: "Manomessi dai vandali" - BergamoNews

Bergamo. Dal giorno dell’inaugurazione (l’11 settembre 2021, ndr) sono passati quasi sette mesi. Eppure, diversi cittadini segnalano ancora oggi il malfunzionamento degli ascensori della passerella che collega i quartieri di Campagnola e Malpensata. Di fatto fermi, un’altra volta.

Lo mette nero su bianco il Consigliere comunale della Lega, Alessandro Carrara, in un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Comune. E lo conferma Gianluigi Mologni, del comitato di quartiere di Campagnola.

“Già nei mesi scorsi sono state riportate diverse segnalazioni riguardo ai guasti” fa notare Carrara, chiedendo all’amministrazione “se sia a conoscenza della situazione e se non intenda intervenire al fine di mettere in sicurezza la struttura”. Effettivamente, in più di un’occasione erano dovuti intervenire i vigili del fuoco: 4 volte soltanto tra settembre e ottobre dello scorso anno.

leggi anche Campagnola-malpensata Ancora vigili del fuoco all’ascensore della nuova passerella: mamma e bimbi bloccati. E Belotti scrive al sindaco

“Ho ricevuto l’ultima segnalazione una settimana fa – aggiunge Mologni -, da parte di una signora anziana che non riesce a salire le scale della passerella. Come comitato, abbiamo chiesto al Comune di realizzare un attraversamento pedonale a raso, ma la nostra proposta non è stata presa in considerazione”.

guarda tutte le foto 12



Aperta la passerella che collega i quartieri di Malpensata e Campagnola

L’assessore ai Lavori Pubblici di Palazzo Frizzoni, Marco Brembilla, ammette il problema. “È vero, gli ascensori sono fermi – commenta -, ma il perché è presto spiegato: c’è chi si diverte continuamente a vandalizzarli e mandarli fuori uso”.

Gli addetti alla manutenzione, secondo l’assessore, più volte avrebbero trovato dei sassi nelle guide degli ascensori. Senza addentrarsi in tecnicismi, la continua apertura e chiusura delle porte manderebbe in tilt il pantografo, fermando gli impianti.

“Abbiamo appena ordinato dei pezzi di ricambio – fa sapere Brembilla – arriveranno nei prossimi giorni dalla Grecia”. Per prevenire i continui vandalismi, la Lega chiede l’installazione delle telecamere. “Non appena sarà possibile metteremo a bilancio la spesa – risponde l’assessore -. Stiamo davvero facendo il possibile per mettere fine a questa situazione”.