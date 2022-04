Bergamo, al Teatro Donizetti i corsi dedicati ai più giovani - BergamoNews

Bergamo. Partito in autunno il Progetto Young per attori e drammaturghi, questi ultimi impegnati in questi giorni nei laboratori con Laura Curino, stanno per iniziare i corsi della Fondazione Teatro Donizetti per la formazione di scenotecnici, illuminotecnici e fonici, il cui bando di selezione è già disponibile sul sito della stessa Fondazione.

«Questi corsi, insieme a quelli attoriali e di drammaturgia, rappresentano una parte fondamentale della nostra attività, andando ad integrarsi con tutte le proposte di spettacolo al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale», specifica Maria Grazia Panigada, Direttrice Artistica della Stagione di Prosa e Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti, «Ne costituiscono la parte formativa e sono per noi importanti perché sentiamo il dovere di dare la possibilità ai giovani di conoscere le professioni del teatro e di poter avvicinarsi a questo mondo per poi magari in futuro poterne far parte. Personalmente sono grata a tutti coloro che rendono possibile questo progetto mettendo in gioco la propria professionalità e manifestando un’attenzione educativa».

Obiettivo dei corsi, rivolti a giovani di età maggiore o uguale a 16 anni, è offrire l’opportunità di avere un primo contatto diretto, teorico, ma soprattutto pratico, con la professione del tecnico teatrale, fornendo una serie di elementi e strumenti preliminari di base, propedeutici a un primo approccio al mondo dello spettacolo.

I corsi saranno tenuti dal personale tecnico della Fondazione Teatro Donizetti – Carlo Micheletti, responsabile tecnico, Alessandro Andreoli, capo elettricista e light designer, Cristian Tasca, fonico, Marco Filetti e Pierantonio Bragagnolo, macchinisti – con il supporto di Sergio De Giorgi e Giulia Breno dell’Ufficio Allestimenti Scenici. A seguito di un primo incontro collettivo, durante il quale, anche mediante una specifica dispensa, saranno offerte conoscenze di base sulla terminologia degli spazi teatrali con una breve introduzione alla storia del teatro, i partecipanti si suddivideranno secondo i tre ambiti tematici, affrontati alla luce delle specificità tecniche del Teatro Donizetti.

«Il nostro è un teatro che segue una linea che combina attrezzature e metodologie tecnologicamente avanzate con quella che è la tradizione dello stesso Teatro Donizetti, che mantiene una concezione scenotecnica all’italiana dove la manualità gioca un ruolo importantissimo», racconta Sergio De Giorgi, Responsabile dell’Ufficio Allestimenti Scenici, «Oggi in molti teatri si tende a far uso della tecnologia più sofisticata, mentre noi continuiamo a rifarci alla tradizione, forti della natura storica di un teatro ottocentesco che ha conservato le sue funzionalità. Portiamo quindi avanti un discorso di conservazione della memoria storica, perché secondo noi non esiste una consapevolezza del presente senza una conoscenza storica del percorso teatrale, anche sotto il profilo tecnico».

I corsi di illuminotecnica, fonica e scenotecnica al Teatro Donizetti

Per partecipare ai corsi, i candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae contenente eventuali esperienze pregresse e gli studi fatti e una lettera motivazionale al seguente indirizzo email: comunicazione@fondazioneteatrodonizetti.org. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 13 aprile 2022, ore 12.00, indicando anche il o i corsi ai quali si intende partecipare. A seguito della selezione sulla base dei documenti e delle lettere inviati, martedì 19 aprile 2022 sarà reso noto l’esito del bando. Il corso inizierà a partire da venerdì 22 aprile 2022.