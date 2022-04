Autoriparatori: un seminario per conoscere le sfide future della transizione ecologica e digitale - BergamoNews

Come saranno le automobili del futuro? Il mercato sarà solo elettrico o il diesel con le nuove tecnologie avrà una riscoperta? Cosa devono fare le officine per gestire e non subire i cambiamenti?

Per rispondere alle tante domande, Confartigianato Imprese Bergamo, ha organizzato il seminario di approfondimento dal titolo “Transizione ecologica e digitale: le sfide future dell’Autoriparatore” sui nuovi scenari dell’Automotive e della mobilità per accompagnare gli autoriparatori nel processo di trasformazione in atto e prepararli alle sfide impegnative che si profilano per il futuro.

Il seminario si terrà, in presenza, lunedì 4 aprile 2022 alle ore 20.30 nell’Auditorium Calegari della sede di Confartigianato Imprese Bergamo.

Con il relatore Stefano Quadri di Atfa Srl verranno trattati i temi che riguardano la situazione attuale del mercato della riparazione, le normative del 2021 che stanno influenzando la manutenzione delle auto e quelle che entreranno in vigore nel 2022, le prospettive e le opportunità che dovranno cogliere gli autoriparatori per stare al passo con i tempi. Ad esempio, la necessità di adeguarsi alle novità che verranno introdotte dalle “case madri”, come procedure informatiche articolate per la diagnosi e la riparazione dei veicoli necessarie per garantire il sistema di “Security Gateway (ossia il trasferimento dei dati in modo sicuro e protetto all’interno del veicolo).

Il seminario rientra nel progetto ConfAcademy, un piano di aggiornamento e potenziamento delle competenze manageriali studiato per le imprese associate dai “Professional Trainer” di Confartigianato Imprese Bergamo, con lo scopo di guidarle nella complessità della gestione dell’attività quotidiana, con seminari, webinar e corsi di aggiornamento.

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione sul sito www.confartigianatobergamo.it.

Per ulteriori informazioni: Aree di Mestiere (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).