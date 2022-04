Atalanta autolesionista: il Napoli ringrazia e sbanca Bergamo - BergamoNews

Al rientro dalla sosta per le nazionali, l’Atalanta esce sconfitta dal Gewiss Stadium al termine di una partita che è un film già visto nella storia recente nerazzurra.

Dopo quasi 6 anni di ciclo Gasperini di gare con questo andamento se ne sono viste a dozzine. Inutile stracciarsi le vesti e scervellarsi molto sul perché la squadra abbia il dominio delle statistiche ma poi al primo affondo subisce, sul come mai la squadra ha una percentuale infima di tiri in porta sul totale delle conclusioni.

È sempre stata una costante di questa formazione negli ultimi anni e in questa stagione la questione è diventata ancora più evidente, soprattutto nel girone di ritorno. Da una parte per la mancanza del perno offensivo principale, dall’altra per la qualità che non è quella fissa che offrivano il Papu e l’Ilicic dei tempi d’oro, ma quella di un Muriel che da 23 reti stagionali, quasi sicuramente non andrà nemmeno in doppia cifra, Malinovskyi che ha i suoi problemi, Miranchuk che ha poca struttura fisica e per chiudere Pessina che post-Covid è letteralmente irriconoscibile.

Questo ti preclude una continuità e ti conduce ad un andamento troppo altalenante sia di risultati che di gioco per ambire a posizioni di vertice. Le attenuanti (infortuni a go go, Covid, episodi arbitrali) non mancano e andranno sempre rimarcate ma ci sono anche difficoltà effettive.

L’analisi della partita è presto fatta. La Dea parte col piglio giusto e nel complesso non disputa una sfida raccapricciante, il primo quarto d’ora il Napoli è in balia dei quattro ventri tant’è che Spalletti si sgola senza tanti fronzoli. Al primo affondo però i partenopei approfittano di un’uscita sbagliata di Musso e si portano avanti con il rigore di Insigne. I campani, trovato il vantaggio, si sistemano sempre più dietro la linea della palla rendendo difficili le soluzioni al limite dell’area per l’Atalanta. Un’altra disattenzione degli uomini di Gasperini permette agli azzurri di trovarsi sullo 0-2 all’intervallo praticamente con il minimo sforzo.

Nella ripresa con gli ingressi di Boga e Miranchuk la Dea tenta di riacciuffare una partita compromessa, De Roon accorcia le distanze ma gli orobici perseverano nel cercare di perforare la retroguardia avversaria con mille passaggi con la palla che termina puntualmente per evaporare tra i difensori campani. Nel finale con l’Atalanta giustamente sbilanciata il Napoli cala il tris che stronca le speranze dei padroni di casa in maniera definitiva.

Nonostante la sconfitta anche della Juventus, la corsa al quarto posto è chiusa. Anzi ora diventa dura anche la bagarre per entrare nelle altre competizioni europee. A questo punto puntare tutte le fiches sull’Europa League per fare il botto è un’idea sempre più stuzzicante ma anche molto più reale. Il cammino è dannatamente difficile, già a partire dai quarti contro il Lipsia ma d’altra parte cos’altro resta? Provare a fare l’impresa, chiudere questa stagione e poi al via le riflessioni per il futuro!

TOP E FLOP

Analizzando le prestazioni dei singoli, molto buona la prova di Scalvini che spicca sicuramente per personalità e offre una valida possibilità di testa sui calci piazzati. La gara è senza dubbio girata sulle due clamorose disattenzioni difensive: nella prima la fase arretrata sbaglia la scalata e Musso completa l’opera leggendo male l’uscita su Mertens, nella seconda l’amnesia è generale e inspiegabile: Insigne e Politano sorprendono tutti.

Tra i più appannati nell’Atalanta troviamo Hateboer sulla fascia destra e un Malinovskyi poco ispirato. Nella ripresa Gasperini si gioca la carta Boga ma anche l’ivoriano incide poco: prima posizionato sulla destra arriva al tiro ma spara alto, poi spostato sull’altra fascia finisce per essere triplicato dalle marcature avversarie e le sue qualità faticano ad emergere. Anche Muriel prediligendo spesso la partenza dall’esterno viene fatto preda dei difensori ospiti in maniera quasi sistematica.

Le pagelle

Musso 5

Scalvini 7

Palomino 5

Djimisiti 5,5 (Maehle 6)

Hateboer 5 (Boga 5,5)

Freuler 6,5 (Pasalic SV)

De Roon 6

Zappacosta 6+

Malinovskyi 5,5 (Miranchuk 6)

Koopmeiners 5,5

Muriel 5 (Cissè SV)