Al Creberg arriva il Circus-Theatre Elysium di Kiev - BergamoNews

Bergamo. Creberg Teatro Bergamo, aderisce a una rete di solidarietà tra i principali teatri italiani che consente a Circus-Theatre Elysium, compagnia ucraina fondata a Kiev nel 2012, di proseguire la sua tournèe teatrale e di rimanere al riparo dalla guerra, scoppiata in Ucraina mentre già si trovava in Italia.

Per dare un concreto e immediato sostegno a questi artisti e alle loro famiglie, venerdì 22 aprile alle 21 andrà in scena la recita straordinaria di Alice in Wonderland, progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando ginnastica acrobatica, recitazione e danza.

Circus-Theatre Elysium, fondato nel 2012 come circo collettivo che riunisce proprio atleti, danzatori, acrobati e clown ha l’obiettivo di diffondere lo spettacolo circense come forma espressiva moderna e potente, anche con l’ausilio di sofisticati mezzi scenotecnici.

Il suo primo spettacolo, Fairytale Show, sold-out in Francia, riunisce i numeri che sono poi confluiti nello spettacolo completo, Alice in Wonderland, che la compagnia ha portato in tutta Europa e in Cina.

Attualmente conta su un ensemble di oltre 50 persone, di cui 7 solisti, 12 acrobati, 20 ballerini.

I biglietti sono già disponibili e acquistabili presso la biglietteria del teatro (aperta da mercoledì a sabato dalle ore 13 alle ore 19) sul sito internet www.ticketone.it e in tuti i punti vendita Ticketone.

ALICE IN WONDERLAND E LE GEOMETRIE DEL SOGNO

Alice in Wonderland tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, rielaborato nell’impianto estetico dal Circus-Theatre Elysium di Kiev.

Con un importante cast circense, formato da acrobati, atleti, ballerini e clown, la Compagnia rivendica l’autonomia del linguaggio di scena esaltandolo con scelte scenotecniche avveniristiche senza tralasciarne, tuttavia, la funzione narrativa del racconto originario.

I personaggi – Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera – appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D.

La storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore – la ragazza si innamora del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili.

Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza.

ELYSIUM

Ogni spettacolo di Elysium è un’infinita successione di numeri impressionanti uniti da una comune filosofia di scena, così come centinaia di costumi e affascinanti scenari in 3D proiettati su enormi schermi a LED.

Tutto è iniziato con pochi numeri, riuniti sotto il titolo “Fairytale Show”. Ha riscontrato il sold out in Francia e da qui ha preso vita in “Alice in Wonderland”.

E’ stato applaudito dal pubblico in Ucraina, Russia, Bielorussia, Francia e Cina perché la lingua del circo non ha bisogno di traduzioni.

Con ogni performance sviluppiamo la nostra capacità, facciamo nuove scoperte e regaliamo vivide emozioni a centinaia di migliaia di spettatori di tutte le età.

Una squadra affiatata di circensi è come un corpo unico: non ci sono limiti al suo potere, alla sua forza espressiva.

Uno spettacolo che cresce e si trasforma ad ogni rappresentazione sotto gli occhi del pubblico.