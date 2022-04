A Selino Alto nasce la Casa delle Associazioni - BergamoNews

Sant’Omobono Terme. A Sant’Omobono Terme, precisamente nella frazione di Selino Alto, nasce la Casa delle Associazioni. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di destinare i locali dell’ex scuola di Selino Alto, inattiva dal settembre 2017 a causa della mancanza di bambini, alle associazioni del territorio, alla ricerca di una sede per le loro attività istituzionali. La decisione del consiglio comunale è del febbraio del 2021 e a dicembre sono state pubblicate due manifestazioni d’interesse per la concessione dei locali della scuola, sia a titolo gratuito che a fronte del pagamento di un canone agevolato. Le associazioni che si sono impegnate nei confronti del comune a fornire servizi diretti o indiretti a beneficio della comunità hanno potuto usufruire della concessione in comodato d’uso gratuito. Le procedure, aperte a tutte le associazioni operanti nel comune, hanno trovato la risposta positiva di diverse realtà: AVIS, AIDO, Associazione d’Ora in poi, Associazione Carabinieri in congedo e CPA, caccia pesca ambiente, occupando cinque dei sei spazi disponibili. Le associazioni riconosceranno al comune il rimborso delle spese relative alle utenze, ovvero acqua, energia elettrica e metano.

“Siamo molto felici di mettere a disposizione il patrimonio comunale per il bene della comunità – spiega Demis Todeschini, vice sindaco del paese -. L’amministrazione, da un lato, vuole riconoscere il ruolo importante che le associazioni senza scopo di lucro, e in genere il terzo settore, svolgono nel nostro territorio in termini di sussidiarietà, dall’altro valorizzare e rendere vivo un immobile che ha svolto un ruolo importante per la frazione di Selino Alto e che così torna ad essere a beneficio della comunità”.

Molte delle associazioni assegnatarie sono già operative nei locali della ex scuola e le altre lo saranno a breve. Per quanto riguarda l’ultimo locale, l’ex palestra, l’amministrazione sta facendo una riflessione su di una iniziativa comunale in grado di valorizzare al meglio aspetti importanti della nostra tradizione.