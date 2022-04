Treviolo, scontro tra due auto: una si ribalta, quattro feriti - BergamoNews

Treviolo. È di quattro feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato poco prima delle 18 a Treviolo, all’incrocio tra via Senteruoli e viale Papa Giovanni XXIII.

Due le auto coinvolte, una delle quali dopo l’impatto si è ribaltata su un fianco, intrappolando all’interno le tre donne che vi viaggiavano, di 47, 52 e 53 anni.

Sul posto in pochi minuti sono giunte quattro ambulanze e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e della centrale di Bergamo che hanno liberato le donne affidandole alle cure mediche.

Un grande spavento anche per il trentanovenne che si trovava al volante dell’altra vettura.

Per tutti è stato disposto il trasporto in ospedale a Bergamo e Ponte San Pietro, dove sono giunti in codice verde e giallo, per ulteriori accertamenti.