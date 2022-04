Sovere: più di 45 profughi accolti nelle case; sindaco e moglie guidano la macchina degli aiuti - BergamoNews

Sovere. Un paese di poco più di 5300 abitanti, un periodo economicamente non certo facile, ma quando c’è da rimboccarsi le maniche Sovere diventa caput mundi.

E in prima fila ci sono sempre il sindaco Francesco Filippini e sua moglie Angela, a trascinare e trainare con un entusiasmo contagioso.

Così nei giorni scorsi, oltre alla raccolta medicine e viveri per l’Ucraina, portati direttamente sul posto anche dall’assessore ai servizi sociali Massimo Lanfranchi, a Sovere è scattata una vera e propria gara di solidarietà per ospitare profughi ucraini e mentre scriviamo sono già più di 45 i profughi che sono in paese, un record se rapportato al numero degli abitanti.

Un’ospitalità spontanea, un tendere la mano quasi naturale che fa sentire Sovere una vera comunità, oltre alle famiglie che ospitano, alcuni profughi si trovano anche alla Cascina Mariet e altri alla Casa Merati.

Profughi ucraini maggiorenni e minorenni che stanno continuando ad arrivare anche in questi giorni: “Per tre giorni – commenta il sindaco Francesco Filippini – in collaborazione con la Protezione Civile, con Sovere Vola e con volontari spontanei abbiamo raccolto materiali di prima necessità, che sono poi stati portati a destinazione da DomaniZavtra”.

Sovere insomma in prima fila per aiutare chi scappa dalla guerra, Sovere che già ha un’altra quarantina di residenti ucraini che vivono qui da anni. Insomma, paese multietnico pronto ad accogliere ed aiutare.

Così come la scuola, guidata dal giovane dirigente scolastico Salvatore Lentini che insieme agli studenti della scuola Elementare ha realizzato una scenografia davvero d’impatto emotivo, i ragazzi hanno disegnato con il loro corpo la parola pace sulle note di Imagine di John Lennon.