Seriate, venerdì 9 aprile va in scena lo spettacolo “Per amore solo… per amore” - BergamoNews

Seriate. Per la rassegna Incontri sul Serio, l’Associazione Onlus “Il Greto” di Seriate invita i cittadini allo spettacolo “Per amore, solo per amore” che si terrà venerdì 9 aprile 2022 alle 20.45 presso il Teatro Aurora via del Fabbro a Seriate.

Una storia vera di tre involontari protagonisti: un medico, un’infermiera e un paziente miracolosamente scampato al peggio, il tutto accanto a un mix di personaggi legati tra loro da un filo e desiderio comune, quello del coraggio, dedizione e generosità nei confronti degli altri. Uomini e donne del passato, alcuni storici e famosi facilmente riconoscibili quando in scena, a fianco di altri volutamente “senza nome” e di cui non si è mai sentito parlare, proprio perché, la vera generosità spesso non ama la pubblicità. Uno spettacolo che fa riferimento al grande sforzo e sacrificio collettivo, durato mesi, del personale medico e socio sanitario durante la pandemia, in parte dallo stile sobrio e d’aiuto per mantenere vive le memorie di tutti, dall’altra, altrettanto realistico perché in grado di produrre nello spettatore la sensazione di vivere in diretta e intensamente il momento.

Anche la colonna sonora non è stata lasciata al caso, così, come volute dal regista Giuseppe Nespoli, due canzoni scritte originali e suggestive nelle tre scene scandite da intermezzi musicali eseguiti con pianoforte e violino.