Progettazione partecipata: i giovani protagonisti di Hackathon Valle Seriana & laghi - BergamoNews

Clusone. Si è conclusa #HackSeriana&Laghi, l’esperienza di progettazione partecipata promossa dal Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e rivolta ai giovani del territorio che ha coinvolto due enti di formazione quali Abf – Azienda Bergamasca Formazione di Clusone e Cfp – Centro Formazione Professionale di Endine.

In un incontro pubblico di fronte ad una commissione valutatrice composta da alcuni rappresentati del territorio, sette gruppi di giovani studenti e studentesse hanno presentato le loro idee d’impresa sviluppate a seguito di una due giorni di lavoro di gruppo in Val Cavallina in cui, guidati e supportati da Gal, hanno analizzato punti di forza, debolezza, minacce e opportunità del territorio della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi.

“Un lavoro di squadra, intelligenza collettiva, creatività, co-progettazione, interdisciplinarità. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di stimolare i nostri giovani a mettersi in gioco per il futuro del proprio territorio proponendo idee e soluzioni ma anche sviluppando progetti innovativi che potrebbero sfociare in potenziali start-up e idee d’impresa. Un modo per dar loro voce, rendendoli i veri protagonisti del futuro e dello sviluppo della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi” dichiara Alex Borlini, Presidente Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi.

Tre le tre sfide a cui i ragazzi dovevano rispondere con i loro progetti: Generare opportunità, Generare un Luogo, Generare Comunità. È quindi emerso un forte potenziale a favore del territorio da parte delle nuove generazioni attraverso idee che hanno saputo interpretare l’ambiente che li circonda grazie al loro punto di vista e alle loro competenze in coerenza con i propri indirizzi di studi. I docenti delle scuole coinvolte hanno riconosciuto il valore dell’esperienza dal punto di vista formativo, relazionale e sociale auspicando che si possa ripetere in futuro. Determinante il supporto dei Mentor, giovani imprenditori – o aspiranti tali – del territorio che hanno risposto alla call lanciata dal Gal per supportare gli studenti.

Tra i progetti presentati dai giovani vi sono:

WhereSport, un’applicazione digitale per ottimizzare l’utilizzo dei luoghi di aggregazione sportiva del territorio che prevede delle ricompense sotto forma di sconti da utilizzare in attività turistiche a coloro che ne fruiscono in maniera responsabile e consapevole occupandosi del decoro degli spazi a fine utilizzo.

Agriturismo con i Piedi per Terra, proposta di una struttura polifunzionale che mette in rete aziende agricole del territorio e offre al consumatore prodotti e servizi attraverso fattoria didattica, escursioni in bici o a piedi, Caseificio, servizio ristorazione, lavorazione della lana, coltivazione di piante Officinali.

Il Sentiero Libero, una proposta di slow tourism integrata nel contesto territoriale che propone itinerari collegando strutture rurali attraverso dei sentieri mappati percorribili in bici o a piedi immersi nella natura, vivendo un’esperienza immersi nelle valli bergamasche. Ma la creatività dei ragazzi ha dato spazio anche a proposte come la realizzazione di una latteria, percorsi di educazione alimentare, la creazione di un’agenzia di comunicazione e una cooperativa sociale per il recupero di stalle dismesse per l’allevamento di razze autoctone. La Generazione Z – ovvero i ragazzi nati tra il 1997 e il 2010 – ha quindi confermato di essere una voce da ascoltare e a cui dare sempre più spazio.

A conclusione dell’esperienza il Gal ed i giovani che hanno preso parte a questa avventura hanno realizzato il “Manifesto dei giovani per il territorio”.