Noi, Amore in panchina o Il buio nell'anima? La tv del 3 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 3 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Noi”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il tempo è prezioso” e “Sposi”.

Il primo – Torino, 1984. Rebecca e Pietro sono radiosi, innamoratissimi. La gravidanza procede bene, ma mano a mano che si avvicina il giorno del parto l’umore di Rebecca si fa sempre più altalenante, tra pianti, nervosismo e momenti di tenerezza. E nel giorno del compleanno di Pietro la sua disperazione tocca l’apice, quando si rende conto che questa volta non riuscirà a renderlo speciale.

Il secondo – Torino, anni 2000. Sono passati parecchi anni dal matrimonio di Pietro e Rebecca, i gemelli sono cresciuti, Rebecca ha ripreso a cantare in una band e il tempo da passare insieme si è ridotto all’osso. Ma Pietro non si stanca di sorprenderla con idee originali perché il suo amore per lei resta intatto…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’urto”: l’oceano porta a riva una mano amputata. Apparteneva a Mark Kilkea, che lavorava presso la ManMade e gli è stata amputata per poter accedere ai laboratori tramite le sue impronte digitali…

Su RaiTre alle 20 ci sarà “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Guinness – lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Mission: Impossible – Rogue Nation”; su Rai4 alle 21.20 “All That Divides Us – Amore criminale”; su La5 alle 21.05 “Amore in panchina” e su Iris alle 20.25 “Il buio nell’anima”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Con “Armi e animali” andremo alla scoperta dell’arsenale di cui dispongono le specie animali per difendersi e conquistare. Subito dopo, in pieno inverno, Paolo Severini intraprende un viaggio coast to coast in Calabria, raccontando il lembo di terra che dal Tirreno allo Jonio si sviluppa alle pendici del Pollino.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai