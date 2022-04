La Fiera dei Mestieri, la kermesse al via il 4 aprile sul portale Atlante - BergamoNews

Bergamo. La Fiera dei Mestieri, la kermesse formativa ed espositiva dedicata ai giovani studenti e al mondo dei mestieri e delle professioni del territorio provinciale, riapre i battenti. Alla sua settima edizione, la Fiera si svolgerà anche quest’anno interamente online da lunedì 4 a sabato 9 aprile 2022, sul portale Atlante delle scelte. Particolarità dell’iniziativa è quella di mettere in relazione il collaudato mondo adulto delle professioni con gli studenti dei percorsi di formazione professionale presenti nel territorio e con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, che si apprestano all’attività di orientamento per la scelta della scuola superiore. Lo scopo è quello promuovere il valore dei mestieri e sensibilizzare, in particolare, i giovani studenti sulle opportunità formative offerte dal territorio.

“La pandemia ci ha obbligati a spostarci alla piattaforma web, ma non ha fermato il progetto iniziato sette anni fa. La Fiera dei Mestieri, frutto dell’ampia collaborazione di enti, istituzioni e organismi del territorio, ritorna rinvigorita, con proposte che aiuteranno a coltivare la consapevolezza dei giovani sull’importanza di padroneggiare una professione specifica – dichiara il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi – . Il rapido cambiamento del contesto in cui siamo inseriti ci obbliga a un costante aggiornamento delle conoscenze e delle tecnologie. Per tutto questo l’Amministrazione provinciale considera indispensabile investire nella formazione, sulla strada tracciata dalla Fiera. Siamo certi che il tramandarsi dei saperi tra le generazioni e l’apertura alla ricerca e all’innovazione sono un connubio vincente che può far sì che il nostro territorio sia pronto per affrontare le sfide del futuro”.

“La Fiera dei Mestieri metterà in vetrina le realtà delle professioni e dei mestieri in campo. Sarà quindi un’occasione per i ragazzi e le famiglie di poter approfondire i possibili percorsi formativi da imboccare con consapevolezza e slancio – sottolinea il consigliere delegato della Provincia Umberto Valois -. Sono convinto che chi la visiterà sarà ben sorpreso dalla qualità e dal fascino delle proposte che troverà. Ringrazio il servizio Istruzione e la responsabile Anastasia Longaretti della Provincia insieme alla rete di scuole, associazioni, enti e istituzioni che rende possibile ogni anno questa magnifica realtà”.

Una manifestazione organizzata da Provincia di Bergamo in collaborazione con Confartigianato Imprese Bergamo, insieme a Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Diocesi di Bergamo, Comune di Bergamo, Confindustria e Camera di Commercio di Bergamo/Bergamo Sviluppo, che evolve senza perdere di vista la sua mission: far in modo che i giovani studenti possano scoprire la passione per il mondo del lavoro e dei mestieri.

“Confartigianato Imprese Bergamo crede molto nei giovani e nel contributo che potranno dare al futuro di tutti noi – spiega il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini -. Proprio per questo motivo, ormai 7 anni fa, la nostra organizzazione, insieme alla Provincia di Bergamo, ha pensato di dare vita a questa manifestazione che mette insieme mondo della scuola, mondo del lavoro e istituzioni, per stimolare i più giovani nella scelta di un percorso di studi che li porti al lavoro che faranno “da grandi”. Non è una scelta facile, occorre guardare a tanti fattori, come le richieste del mondo del lavoro e l’offerta formativa dei territori. Ma soprattutto mi piacerebbe dire a questi ragazzi che devono cercare un lavoro di cui “innamorarsi”, un lavoro che, nonostante i sacrifici e i “momenti no” che in una lunga carriera non possono mancare, continui ogni mattina a farci venire voglia di ricominciare e affrontare le sfide pieni di energia e di idee. La passione e il piacere del proprio lavoro sono l’ago della bussola che mi auguro i nostri ragazzi seguiranno sempre. Anche quest’anno i nostri imprenditori, seppure ancora in modalità on-line, potranno mostrare a tutti loro la bellezza delle nostre attività artigiane, così diverse e così attuali, fatte di grande innovazione e di creatività, e speriamo che questo nostro grande amore per il lavoro artigiano arrivi fino a loro e li coinvolga”.

Il programma

La settima edizione della Fiera dei Mestieri si svilupperà attraverso il fil rouge di 12 aree tematiche sul Portale della Fiera:

https://www.atlantedellescelte.it/fiera-dei-mestieri . Ogni area sarà presentata attraverso un percorso guidato che racconta le professioni di riferimento.