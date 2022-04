In difesa si salva solo Scalvini, l'ultimo ad arrendersi è capitan Freuler - BergamoNews

Musso 5,5 : Su Mertens, una Treccani alla voce sceneggiate napoletane, perde l’attimo che serve. Un assist per il Var Aureliano. Sul raddoppio di Politano dormita collettiva con i compagni di reparto.

Scalvini 6 : Qualche errore di gioventù ma personalità da vendere . Migliora in questo ogni volta che scende in campo.

Palomino 5,5 : Non a suo agio con la banda bassotti napoletana, giallo intimidatorio dell’arbitro Di Bello, da cui arriva la punizione del gol di Politano, che lo condiziona.

Djimsiti 5 : Esce per infortunio, non è una bella notizia. Nemmeno la prestazione lontana dalle aspettative.

Maehle (17’2t) 5 : La differenza di prestazioni con la sua nazionale chiamano direttamente in causa Gasperini, quanto lo condiziona?

Hateboer 5 : Mai in partita, confusione sulla fascia destra. Basta un tempo per la pazienza del Gasp.

Boga (1’st) 6 : In curva quando potrebbe fare meglio all’inizio di ripresa, appena entrato, su assist di Freuler. Poi adrenalina e dribbling che mettono sempre in difficoltà la difesa napoletana.

De Roon 6 : Duello fisico con Zielinski, non soccombe ma non ribalta mai l’azione come servirebbe. Nei panni dell’anonimo non ci sta, riapre la partita con un perfetto colpo di testa nel primo quarto d’ora della ripresa.

Freuler 6,5 : Quello che va più vicino al gol, destro fuori di un niente al 21’. Assist per Boga all’inizio del secondo tempo, l’ultimo ad arrendersi.

Pasalic (38’2t) Sv.

Zappacosta 5,5 : Frecciarossa fa gli sconti, annuncia una pubblicità sulla sua fascia nel primo tempo, lui non è da meno con la difesa napoletana. Corsa rapida senza assist non porta a niente. Quando entra Lozano soffre le ripartenze del messicano in campo aperto che portano al terzo gol avversario.

Koopmeiners 6 : Di testa l’occasione più nitida quando la partita era ancora all’inizio. Poi giocate intelligenti senza diventare mai protagonista per ribaltare l’azione.

Malinovskyi 5 : La colpa di non averne, gambe che ahimè non funzionano con quello che sta succedendo nella sua testa.

Miranchuk (1’2t) 6 : Come il suo carattere il dolcissimo assist per la testa di Deroon che non è tipo da sbagliare a riaprire la gara.

Muriel 5,5 : Bravo a fare da sponda con giocate pulite, quasi geniali, ma da lui si aspettano i gol che non arrivano.

Cisse (38’ 2t) Sv.

Gasperini 5,5 : Partita da verità per entrambe, la Dea vuole fare la partita con un Napoli sornione che approfitta degli spazi che gli vengono ingenuamente serviti. I cambi illudono, in realtà si aprono maggiori spazi per le ripartenze del Napoli che chiudono la gara con il gol di Elmas. Questo è Gasperini, prendere o lasciare.