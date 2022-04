Gasperini: "Gara col Napoli decisa dagli episodi, ora aspettiamo Zapata" - BergamoNews

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli, il tecnico nerazzurro Gasperini ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “La squadra ha fatto molto bene nel raddrizzare una partita finita immeritatamente sul 2-0, poi nel finale ti esponi al contropiede e il Napoli ha giocatori veloci che in campo aperto fanno male. Sono stati gli episodi a fare la differenza, soprattutto il primo in cui siamo scalati male e il portiere è uscito un po’ in ritardo. Sulla punizione poi abbiamo dormito”.

Su Zapata: “L’importante è che lui sia guarito, oggi volevo fargli giocare uno spezzone di partita per fargli provare anche i contrasti che in allenamento si fa fatica a riprodurre. Le sue caratteristiche sono uniche nella nostra squadra, poi abbiamo una serie di trequartisti, lui ci dà più profondità e presenza in area. È un punto di riferimento”.

Sulla corsa Champions: “Diventa difficile raggiungerla, anche se abbiamo una partita da recuperare. Queste partite non devi perderle, perché avevamo gamba e eravamo in condizione”.

Su Scalvini: “Avrebbe giocato lo stesso anche senza la defezione di Demiral, sta crescendo in modo esponenziale, è una grande scommessa e farà un’ottima carriera”

Sui gol realizzati che sono meno degli anni scorsi: “Muriel, Ilicic e Zapata hanno giocato fino a dicembre e poi non ci sono più stati. Ci siamo arrangiati bene, ma è stata un’emergenza lunga. Dobbiamo fare più attenzione agli episodi, altrimenti possiamo compromettere gare come oggi in cui stavamo controllando”.