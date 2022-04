Borgo Santa Caterina, da lunedì 4 aprile cambia il percorso della Linea C - BergamoNews

Bergamo. Atb fa sapere che da lunedì 4 aprile, a causa dell’inizio dei lavori in programma in Borgo Santa Caterina, verranno adottate le seguenti modifiche di percorso della Linea C: le corse di Linea C1 (con transito da piazza Libertà), giunte in via Corridoni, proseguono in entrambi i sensi di marcia in via Suardi, viale Muraine, via San Giovanni da dove riprendono il percorso normale. Le corse di Linea C2 (con transito da Porta Nuova), giunte in via Corridoni, proseguono in entrambi i sensi di marcia in via Suardi, via Frizzoni da dove riprendono il percorso normale. Vengono istituite fermate provvisorie in corrispondenza di quelle esistenti per le altre linee Atb.

Contatti e informazioni: Atb Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo.

– Assistenza clienti: gli operatori rispondono telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30.

– Biglietteria: da lunedì a sabato dalle 7.20 alle 19.15; la domenica e festivi la biglietteria è chiusa.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.atb.bergamo.it