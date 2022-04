Atalanta-Napoli, scontro ad alta quota: i duelli individuali che decideranno la partita - BergamoNews

Bergamo. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Atalanta-Napoli e le due formazioni si stanno preparando per disputare una delle partite più importanti della stagione. Un crocevia da cui si potrà capire che tipo di finale di campionato aspetta bergamaschi e partenopei.

A rendere ancora più decisivo il match è il fatto che quello di domenica pomeriggio sarà il penultimo scontro diretto contro squadre di alta classifica. Al netto delle numerose assenze da entrambe le parti, Atalanta e Napoli schiereranno ventidue giocatori di altissimo livello, tra i migliori di tutta la Serie A.

Sulla sponda orobica mancheranno all’appello i lungodegenti Ilicic e Toloi (torna tra i convocati Duvan Zapata ma difficilmente gli verrà riservato un minutaggio rilevante) mentre a disposizione di Spalletti non ci saranno gli squalificati Rrahmani e Osimhen, oltre agli infortunati Di Lorenzo, Meret, Petagna e Ounas. Da valutare infine le condizioni di Ruiz e Zielinski.

Forfait che non andranno a influire sullo spettacolo, perché la posta in palio è talmente alta da azzerare qualsiasi tipo di alibi. Per avere un’idea di come potrebbe andare a finire mettiamo a confronto gli interpreti che dovrebbero scendere in campo.

Partendo dalla porta Musso e Ospina, nazionale argentino il primo e capitano della Colombia il secondo, sono due estremi difensori di caratura internazionale. Il portiere nerazzurro ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei migliori nel suo ruolo, a differenza di quello napoletano che ha dalla sua un’esperienza di diversi anni in Premier League. Presente e futuro.

In difesa sulla fascia destra Hateboer e uno tra Malcuit e il giovane Zanoli, l’olandese è in crescita e ha ritrovato la condizione pre-infortunio. Sicuramente l’esterno di Gasperini ha dimostrato molto di più rispetto ai due laterali di Spalletti, chiamati a sostituire lo stakanovista Di Lorenzo. Stesso discorso a sinistra dove con la maglia della Dea agirà Zappacosta, diventato uno dei punti fissi dello scacchiere tattico per il suo passo e la sua capacità di servire i compagni, mentre negli ospiti giocherà Mario Rui che fa della grinta il suo punto di forza.

Il pacchetto di centrali Palomino-Demiral-Djimsiti pare molto meglio assortito e affiatato rispetto al tandem Koulibaly-Juan Jesus. I difensori orobici hanno trovato i giusti meccanismi riuscendo a ridurre i gol incassati nell’ultimo periodo. La crescita di Demiral, unita all’attenzione di Djimsiti, stanno scombinando spesso i piani offensivi avversari. Lato ospite invece il senegalese ha alzato il muro trasformando, insieme a Rrahmani, la retroguardia in quella meno battuta del campionato. Domenica pomeriggio dovrà però fare coppia con Juan Jesus e potrebbe non rendere come al solito.

Sulla linea mediana Freuler e De Roon affronteranno Lobotka e Ruiz. Quantità, inserimenti e molto movimento tra i padroni di casa. Qualità, regia e tiro dalla distanza per i partenopei. Caratteristiche diverse ma performanti al meglio per i rispettivi stili di gioco.

Trequarti infuocate sia per l’Atalanta che per il Napoli: Koopmeiners e Malinovskyi contro Politano, Zielinski e Insigne. L’arrivo dell’olandese ha confermato l’ottimo lavoro di scouting della società bergamasca che ha pescato un giocatore che si sta dimostrando uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. L’intesa con l’ucraino sta facendo le fortune di Gasperini, così come il tridente di primo livello napoletano sta facendo volare Spalletti.

I terminali offensivi Muriel e Mertens non dovranno far rimpiangere la mancanza dei bomber di razza. Il colombiano quest’anno sta faticando a confermare il rendimento delle passate stagioni, a differenza del belga che ha già messo a referto sette marcature in campionato nonostante il non eccezionale minutaggio a disposizione.