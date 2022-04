All'ora di pranzo l'Atalanta con il Napoli al Gewiss nel segno di Malinovskyi e Koopmeiners - BergamoNews

Quando si trovano di fronte squadre della caratura di Atalanta e Napoli non si può che parlare di grande match. Una partita importante per i bergamaschi che sono alla ricerca di una vittoria contro una big per ritrovare la convinzione nei propri mezzi in vista della volata finale per un posto in Europa. Non da meno per i campani che stanno lottando per conquistare uno Scudetto storico per la città e ora che sono a tre passi dal Milan non ne vogliono sapere di mollare.

A dividere le due formazioni ci sono dodici punti in classifica, infatti i nerazzurri occupano la sesta posizione a quota 51, con una partita in meno delle altre mentre i partenopei sono al secondo posto a 63. Sulla carta si preannuncia una sfida con pochi gol perché Gasperini e Spalletti sono riusciti a dare una solidità difensiva alle loro squadre. A fare la differenza nel match di domenica pomeriggio alle 15 saranno i dettagli e chi riuscirà a segnare avrà la meglio.

La Dea nelle precedenti cinque gare di campionato ha cinque gol all’attivo e due al passivo. Contro gli azzurri ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A (un pareggio e una sconfitta), incluse le due più recenti. Dopo aver mancato l’appuntamento con il gol per tre uscite di fila contro il Napoli tra il 2009 e il 2010, l’Atalanta ha segnato in 19 delle ultime 21 sfide disputate contro i partenopei in A.

Il tecnico di Certaldo lo sa bene perché contro nessun altro avversario ha mantenuto meno volte la porta inviolata in campionato (due su ventuno). Il Napoli nelle ultime sette giornate non è mai riuscito a realizzare più di due reti quindi le statistiche raccontano di un incontro con poche reti.

Per fare gioire il pubblico del Gewiss Stadium Gasperini sceglierà Musso tra i pali, Palomino, Demiral e Djimsiti in difesa. A centrocampo De Roon e Freuler affiancati da Hateboer e Zappacosta. Koopmeiners e Malinovskyi a sostegno di Muriel che è in ballottaggio con Boga o Pasalic per il ruolo di prima punta. Torna a disposizione dell’allenatore Zapata, reduce dal lungo infortunio.

Spalletti si presenterà a Bergamo con Ospina in porta, Malcuit, Koulibaly, Juan Jesus e Mario Rui sulla linea dei difensori. Lobotka e l’acciaccato Ruiz dovrebbero formare il tandem dei centrocampisti alle spalle di Politano, Zielinski (non al top della condizione) e Insigne. Senza Osimhen sarà Mertens il punto di riferimento avanzato.