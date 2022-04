Volley Bergamo 1991 perde 0-3 con Conegliano, ma si salva e resta in Serie A1 - BergamoNews

Bergamo. È ancora Serie A1. È ancora Bergamo nel grande Volley. È ancora e sempre più grande il cuore rossoblù. Perché il Volley Bergamo 1991 si regala la salvezza. E regala alla città una nuova stagione nell’olimpo del Campionato Italiano.

Mai sconfitta fu più dolce, perché a dispetto dello 0-3 finale che Conegliano conquista al Palazzetto dello Sport di Bergamo, nessuna delle inseguitrici raggiunge e supera le rossoblù.

LA GARA

Dopo un primo set in cui la tensione prende il sopravvento e lascia spazio all’attacco di Conegliano, la marcia dell’orgoglio spinge Bergamo al ritorno in campo, che non smette di lottare nemmeno quando Isabella Di Iulio è costretta a lasciare il campo per un malore, sul 13-14. Si lotta alla pari con l’Imoco, si passa a condurre (17-15) e si resta agganciati anche dopo il nuovo break di Conegliano firmato Egonu (20-22): annullate 2 palle set, Sara Loda mette a terra il 24-24, si va ai vantaggi, Bergamo prova a ribaltare 2 volte ma il muro di Fahr dice 26-28. Lanier e Loda provano a tenere accesa la gara, ma Wolosz, MVP della gara, guida Egonu (23) e Sylla (12) a chiudere la sfida e a regalare i 3 punti che valgono il primato in classifica per l’Imoco.

HANNO DETTO

Sara Loda: “Non sono mai stata così felice dopo una sconfitta! E’ un’emozione grandissima e un regalo bellissimo per i nostri tifosi”.

Il Tabellino

Volley Bergamo 1991- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano 0-3 (13-25, 26-28, 16-25)

Bergamo: Butigan 4, Di Iulio , May 5, Schölzel 1, Lanier 13, Loda 10, Cicola (L); Ogoms 3, Borgo 1, Turlà 1, Cagnin 1, Faraone (L). All. Micoli

Conegliano: Plummer 14, Vuchkova 6, Wolosz 1, Sylla 12, Egonu 23, Fahr 8, De Gennaro (L); Gennari 2, Caravello, Courtney. N.e. Omoruyi, De Kruijf, Folie (L), Frosini. All. Santarelli

Arbitri: Marco Braico e Alessandro Cerra

Battute Vincenti: Bergamo 1, Conegliano 4

Battute Sbagliate: Bergamo 6, Conegliano 9

Muri: Bergamo 4, Conegliano 5

Errori: Bergamo 12, Conegliano 16

Durata set: 22’, 38’, 24’

Spettatori: 1.733

Incasso: 12.766 euro