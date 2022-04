Sessanta medici a servizio per i profughi ucraini, si cercano volontari per il centralino - BergamoNews

Bergamo. Un gruppo di più di 60 medici e pediatri della provincia di Bergamo si è reso disponibile per prestare servizi di cura e assistenza sanitaria a tutti i profughi ucraini a titolo volontario.

Per permettere al servizio di essere gestito al meglio e per garantire una pronta risposta a tutte le richieste, il team dei medici volontari in collaborazione con Csv Bergamo (Centro di Servizio per il Volontariato) sta avviando la costruzione di un centralino che possa accogliere le richieste, suddividerle e assegnarle al professionista disponibile e più vicino.

Per questo Csv Bergamo è alla ricerca di volontari che si rendano disponibili fin da subito a dedicare almeno mezza giornata alla settimana a questa attività: il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e per ogni turno è richiesta la presenza di almeno un volontario.

La sede operativa del centralino sarà quella di CSV, a Bergamo in via Longuelo 83. Il referente dei volontari è il direttore Antonio Porretta e tutti i volontari prima di prestare servizio saranno preparati con un incontro formativo, oltre che essere poi costantemente accompagnati dallo staff di CSV.

Chi fosse interessato a candidarsi come volontario o volontaria deve compilare l’apposito modulo disponibile cliccando qui, e sarà poi ricontattato dallo staff. Per maggiori informazioni scrivere a a.porretta@csvlombardia.it o telefonare allo 035.234723.