Risparmio e qualità, a Cazzano Sant’Andrea si inaugura la casetta dell’acqua - BergamoNews

Cazzano Sant’Andrea. Un nuovo servizio, utile ai cittadini e soprattutto all’ambiente. E’ in programma sabato 2 aprile alle 11 a Cazzano S.Andrea, nel parcheggio antistante il Parco Comunale Cà Manì (via Aldo Moro, angolo via Tacchini) l’inaugurazione della nuova Casetta dell’Acqua installata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Aqva Gold. “Utilizzando questo servizio – spiega il sindaco Sergio Spampatti – i cittadini avranno un risparmio economico importante ma soprattutto potremo tutti insieme contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, grazie alla riduzione delle bottiglie di plastica che per la produzione, il trasporto e lo smaltimento hanno un impatto ambientale notevole. L’acqua che verrà erogata sarà a km zero in quanto proviene dal nostro acquedotto e sarà opportunamente microfiltrata e privata del cloro, così da poter bere l’acqua delle nostre montagne in sicurezza e godere delle sue riconosciute proprietà”.

L’impianto, installato negli ultimi giorni, è gestito dalla ditta Aqva Gold, che in Val Gandino già propone analoghi impianti a Peia e Leffe, installati nel 2014. Il costo (sia per l’acqua naturale che per quella frizzante) sarà di 0,05 euro al litro, pagabili con semplici monetine o tessera ricaricabile (acquistabile direttamente alla Casetta al costo di 2,50 euro) oppure con la app SelfBlue 2.0 scaricabile sullo smartphone e nella quale accumulare un credito scalare senza scadenza. La tessera e la App possono essere utilizzate su tutti gli impianti Aqva Gold.

“La nostra speranza – aggiunge il primo cittadino – é che la Casetta possa diventare anche un luogo di socializzazione ed incontro come avveniva per i nostri antenati che intorno alle fontanelle pubbliche si ritrovavano. Oggi i tempi sono cambiati ma la voglia di stare insieme rimane in tutti noi e creare luoghi piacevoli di incontro nel nostro paese è importante. La nostra amministrazione crede molto nel valore educativo, sociale ed economico di questa iniziativa e siamo convinti che possa sensibilizzare tutti sul tema delle risorse idriche della terra che oggi paiono illimitate (almeno nel mondo occidentale) ma che in un prossimo futuro potranno diventare contingentate”.

La mattinata inaugurale prenderà il via già alle 10 quando verranno distribuite alcune tessere omaggio. Attive (sino alle 15) una serie di speciali promozioni, che ad un credito consumo uniranno omaggi di cestelli e bottiglie, ombrelli, borracce in tritan, custodie portatessera e compresse disfinfettanti. Ulteriori informazioni sul sito www.aqvagold.it e al numero 0341.593292.