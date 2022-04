Raccolta per l’Ucraina, raggiunto il milione di euro: “Bergamo esempio per l’Europa” - BergamoNews

Bergamo. Ha tagliato il prestigioso traguardo del milione di euro la raccolta “Un aiuto per l’Ucraina”. L’iniziativa, promossa dalla Caritas diocesana insieme a Fondazione della Comunità Bergamasca, è finalizzata a sostenere le comunità locali che si sono mobilitate sin dai primi giorni per ospitare le famiglie ucraine in fuga dalla guerra.

Le donazioni sono arrivate a 1.016.088 euro e man mano aumenteranno ancora. Il direttore della Caritas diocesana, don Roberto Trussardi, afferma: “Siamo molto soddisfatti e contenti della grandiosa generosità dei bergamaschi che, per l’ennesima volta, hanno dimostrato di avere un cuore notevole. Nell’arco di un mese la raccolta ha raggiunto una cifra molto importante: ringraziamo tutti quanti per l’attenzione e per il contributo dato, sicuri che questo bellissimo impegno continuerà”.

“Queste risorse – prosegue don Trussardi – si aggiungono alle altre iniziative di solidarietà organizzate per l’accoglienza dei profughi ucraini, come le raccolte di alimenti, vestiti e medicinali. Si è creata una macchina della solidarietà impressionante: in molti si sono attivati per gli aiuti: penso, per esempio, ai volontari, a chi ha messo a disposizione il proprio appartamento e alle persone che nelle parrocchie si stanno dando da fare per l’accoglienza di altri ucraini… a ognuno va il più sentito grazie”.

Non era una risposta così scontata, considerando che arriviamo da un periodo molto difficile a causa della pandemia da Covid-19. Il direttore della Caritas diocesana evidenzia: “È la dimostrazione di come nei momenti peggiori a volte si riesca a dare il meglio. Dal cuore dell’uomo possono scaturire azioni negative come la guerra e il male, ma anche tanto bene, come stiamo riscontrando in queste settimane. Bisogna sempre avere speranza e fiducia affinché si possano ricostruire relazioni di umanità, amore, carità e attenzione verso il prossimo, soprattutto per chi si trova nella necessità”.

Anche Osvaldo Ranica, presidente della Fondazione Comunità Bergamasca, esprime il proprio entusiasmo: “In breve tempo si è vista una grande disponibilità dei bergamaschi ad attivarsi a favore di questo progetto. Hanno dato una bellissima prova di impegno, volontà e generosità”.

“Oltre alla raccolta – continua Ranica – con grande trasparenza cominceremo a dedicarci alla realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l’integrazione degli ucraini che arriveranno nella nostra provincia. Già ora siamo di fronte a numeri cospicui ma dobbiamo aspettarci che saliranno in misura significativa. Faremo i conti con una situazione che non si risolverà in breve tempo: anche se il conflitto dovesse cessare, i tempi di rientro in un Paese semidistrutto non saranno brevi, quindi bisogna organizzarsi al meglio. Le risorse verranno utilizzate soprattutto in favore dei ragazzi, che costituiscono la parte più fragile della popolazione, dando vita a iniziative per favorire l’inclusione sociale, puntando sull’insegnamento della lingua, scuola e più in generale educazione”.

“Dal nostro territorio – annota il presidente della Fondazione – è arrivata una risposta corale molto importante. Tanti enti, associazioni e persone hanno aderito al progetto. L’elenco delle realtà che si sono unite è lungo e si estenderà ulteriormente: ritengo che la provincia di Bergamo sia d’esempio per il resto del Paese e più in generale per tutta l’Europa”.

𝗗𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢𝗡𝗕𝗢𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗢

Intestato a: FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA ONLUS

Causale: EROGAZIONE LIBERALE – EMERGENZA UCRAINA

Banca: BANCA INTESA

IBAN: IT 58 U 03069 09606 100000185910

Swift/Bic: B C I T I T M M