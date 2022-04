I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo, i volontari di Romano di Lombardia, di Palazzolo e Chiari sono intervenuti sabato 2 aprile alle 3.20 in via Papa Giovanni XXIII per domare l’incendio di un tetto a Palosco.

I vigili del fuoco spente le fiamme hanno bonificato l’area coinvolta. I due appartamenti dell’abitazione non sono agibili e fruibili.