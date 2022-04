L'Eredità per l'Ucraina, Amici o Nati con la camicia? La tv del 2 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 2 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una puntata speciale de “L’Eredità”, dedicata al popolo ucraino.

Il game show condotto da Flavio Insinna si svolgerà in una nuova modalità di gioco che farà da sfondo a una sera all’insegna della beneficenza e della solidarietà. Sette concorrenti speciali: Orietta Berti, Massimo Cannoletta, Paolo Conticini, Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Lillo&Greg e Matilde Gioli, si sfideranno in una serata all’insegna della raccolta fondi in favore della popolazione ucraina. Lo stesso montepremi eventualmente vinto sarà interamente devoluto per questa causa. Non mancheranno sorprese e tanti ospiti, oltre ai consueti ingredienti del programma. Il ricavato delle donazioni accumulate durante il programma andrà a sostegno della campagna “Emergenza Ucraina”. Una raccolta fondi promossa da Croce Rossa, Unhcr e Unicef, tre organizzazioni umanitarie da tempo operative in Ucraina e nei Paesi limitrofi, che hanno deciso di unire gli sforzi per raccogliere fondi necessari per la sopravvivenza delle persone colpite e in fuga dalle ostilità e garantire loro una rapida ed efficace assistenza. Per aiutare le migliaia di persone in Ucraina è possibile donare tramite il numero 45525 con un semplice SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa. I fondi raccolti con la campagna verranno utilizzati per garantire alle famiglie e ai bambini dell’Ucraina protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un dolore”: l’F.B.I. arresta Doyle Buckler, un rapitore seriale di ragazze alte e bionde. Jubal affronta l’indagine con un peso sul cuore: la morte di Rina…

RaiTre alle 21.20 trasmetterà “Quinta dimensione- il futuro è già qui”. Un programma di divulgazione scientifica condotto da Barbara Gallavotti, che si propone, in una fase epocale della nostra vita, di avvicinare il pubblico ai temi della ricerca e della innovazione scientifica e tecnologica puntate divise per tema, per fornire al pubblico, con un linguaggio semplice e fruibile, gli strumenti necessari per comprendere i mutamenti già in atto. Conoscenza e consapevolezza sono bagaglio indispensabile per affrontare le sfide di un futuro che è già qui.

Italia 1 alle 21.20 proporrà “Gli album di Freedom”, condotto da Roberto Giacobbo.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Nati con la camicia”; su Rai4 alle 21.20 “We die young”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Scherzi del destino”; su Iris alle 20.55 “La regola del sospetto”; e su Italia2 alle 21.10 “The visit”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Oblivion: The Human Jukebox”. Cinque contro tutti. Un articolato mangianastri umano che mastica tutta la musica e la digerisce in diretta in modi mai sentiti prima. Questo è Oblivion: the Human Jukebox.. – con show musicale di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli musiche Lorenzo Scuda testi Davide Calabrese e Lorenzo Scuda consulenza registica Giorgio Gallione.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai