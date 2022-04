Il sottosegretario alla Difesa Mulé all'UniBg: "Invieremo armi all’Ucraina finché sarà necessario" - BergamoNews

Bergamo. “Se non l’avessimo fatto, saremmo venuti meno non solo a un obbligo morale ma di civiltà. Continueremo a inviare queste armi fino a quando sarà necessario, per dare agli ucraini la capacità di difendersi dall’esercito russo”. Sono le parole del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé, in visita all’Università degli Studi di Bergamo per l’inaugurazione della terza edizione del master in “Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e di sicurezza internazionale”.

La conferenza è stata un’occasione per fare anche il punto sulla guerra in Ucraina. “Siamo passati da quella che doveva essere, nei piani della Russia, una guerra lampo a una guerra di logoramento – ha spiegato a Bergamonews l’onorevole di Forza Italia -. Di logoramento perché i russi hanno trovato quello che non si aspettavano: una resistenza coesa, forte, ma soprattutto organizzata all’interno dell’Ucraina, che a dispetto di quello che è avvenuto in Afghanistan ha saputo difendersi e che non è crollata in quelle 48/72 ore in cui si aspettavano i russi”.

La grande capacità di opporsi del popolo di Zelensky passa anche dalla fornitura europea di armi, alla quale l’Italia si è unita subito. In questi giorni, tuttavia, una frangia della popolazione sembra reclamare l’interruzione dell’invio di armi. “L’Italia – risponde Mulé – ha contribuito affinché il popolo ucraino, che è stato invaso da un esercito che sta distruggendo e uccidendo indiscriminatamente civili e non solo militari, potesse difendersi con queste armi. Le abbiamo inviate come trenta paesi in tutto il mondo hanno già fatto”.

E continuerà a farlo, finché servirà. L’utilizzo di armi chimiche e termobariche secondo il sottosegretario indicano un ulteriore gradino che la Russia ha superato, e i colloqui di pace per ora procedono a rilento. Per questo la difesa militare sarà decisiva: “Dobbiamo attenderci che il processo di pace faccia passi in avanti. E li farà quanto più gli ucraini saranno capaci di difendersi e di arrestare l’avanzata dell’armata russa”.

La crisi ucraina evidenzia in una certa misura fenomeni di radicalizzazione. “Abbiamo l’evidenza che in quel territorio sono presenti soggetti che dopo essersi radicalizzati stanno portando in conflitto la loro conoscenza, e sono persone schierate sia da una parte che dall’altra. Il passo in avanti è che sappiamo chi sono, da dove vengono e cosa vanno a fare. Questo è il frutto di un lavoro di prevenzione straordinario”.

Il contrasto ai fenomeni di radicalizzazione secondo l’onorevole, che in passato all’Università di Bergamo ha insegnato Comunicazione, deve passare proprio dalla formazione e dalla cultura. Per questo per la prossima settimana è prevista l’approvazione in Parlamento di una proposta di legge, firmata dall’onorevole del Pd Emanuele Fiano, a sostegno degli interventi contro la radicalizzazione.

“Con questa legge viene istituito presso il Ministero il Crad, il centro nazionale contro la radicalizzazione, che avrà dei centri di coordinamento regionali ai quali collaboreranno le prefetture. Nell’articolo 7 – aggiunge Mulé – si prevede una formazione specialistica sui fenomeni di radicalizzazione. Vengono stanziati dei fondi in ambito scolastico: un milione di euro per il 2022, che non sono sufficienti, ma che saranno rimpinguati nel tempo. Sulla formazione universitaria verranno messi 2,5 milioni di euro e 5 milioni nel 2023”.

L’UniBg e il master in Prevenzione, coordinato dal professore Michele Brunelli, è un fiore all’occhiello del contrasto agli estremismi: “Quella di Bergamo – conclude il sottosegretario -, l’esperienza che è stata fatta qui, in maniera virtuosa, è un modello da esportare”.