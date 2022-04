Autismo, a Bergamo oltre 1.200 persone con disturbi: "La solitudine il problema più grande" - BergamoNews

Bergamo. “Il problema più grande delle persone autistiche e delle loro famiglie? La solitudine”. Ne è convinto Tino Manzoni, presidente dell’associazione Centro Autismo Bergamo.

Anche oggi persistono tanti stereotipi legati ai disturbi dello spettro autistico. Ci sono parecchie barriere e pregiudizi da abbattere per realizzare un’autentica inclusione.

Dando uno sguardo al nostro territorio, si stima che a Bergamo e provincia i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano oltre 1.200. In città, i minori inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado sono 156.

I numeri, però, non bastano a raccontare la realtà di chi vive l’autismo. Dietro a ognuno c’è una storia, una vita e delle famiglie. Con diverse esigenze, problematiche, sogni. “Le amicizie e il contesto sociale hanno un ruolo fondamentale, bisogna sensibilizzare tutti affinché si possano creare inclusione e integrazione – racconta Manzoni -. Il significato della data del 2 aprile è proprio questo: non è la giornata dell’autismo, ma della consapevolezza dell’autismo da parte di chi è coinvolto e di tutta la società. L’errore più frequente – sottolinea – è pretendere che le persone con disturbi dello spettro autistico si comportino secondo le nostre tipologie di comportamento. Ma non è possibile. Siamo noi a dover andare incontro alle loro esigenze e per riuscirci è essenziale mettersi in ascolto creando le giuste premesse. È ciò che avviene in tutte le relazioni sociali: in quest’ottica, l’autismo è il paradigma della vita stessa”.

Una diagnosi può essere davvero destabilizzante. “A volte porta alla disgregazione del nucleo familiare – osserva Manzoni -. Non sono pochi i casi in cui, dopo aver appreso che il proprio figlio ha un disturbo dello spettro autistico, i padri se ne vanno e le madri rimangono sole. Il supporto reciproco tra genitori è fondamentale, devono essere il più possibile uniti altrimenti tutto diventa durissimo. Il dolore è difficile da affrontare singolarmente. Un altro pilastro è la vicinanza delle persone care. Io e la mia famiglia abbiamo stretto amicizie importanti: i nostri amici non ci fanno mancare il loro supporto, condividiamo tante esperienze e ci fanno sentire parte di una comunità”.

Associazione Centro Autismo Bergamo

La priorità è creare un contesto di vita inclusivo. “Al nostro centro siamo impegnati per costruire rapporti che comprendono tutto il percorso di vita delle persone. Cerchiamo di fare in modo che si instaurino relazioni virtuose fra scuole, famiglie e più in generale l’ambiente dove vivono – prosegue Manzoni -. Se tutti su muovono nella stessa direzione, non si potrà che avere benefici”.

Manzoni parla per esperienza diretta: “Trent’anni fa, quando è stato diagnosticato l’autismo a mio figlio, non c’era niente. Mancava tutto e nessuno sapeva offrirci indicazioni. Siamo andati in alcuni centri a Milano per cercare qualcosa che non trovavamo, compiendo i cosiddetti viaggi della speranza. Poi, ho pensato di spendermi per il benessere delle persone affette da disturbi dello spettro autistico. Mi sono messo a disposizione delle famiglie che si rivolgono allo Spazio Autismo di Bergamo, per godere dei miglioramenti che non sono riuscito ad avere per mio figlio. Desidero fare in modo che chi arriva adesso possa avere un orizzonte e un riferimento a cui rivolgersi. Mi piace pensare che il nostro centro sia un luogo dove è stato deposto un seme e si coltiva la speranza”.

Le preoccupazioni più grandi riguardano il futuro dei figli. “Quando i ragazzi autistici compiono 18 anni entrano nel nulla e la solitudine diventa drammatica – puntualizza Manzoni -. Hanno terminato la scuola, non ci sono strutture a cui rivolgersi e l’inserimento lavorativo è molto difficile. La nostra associazione ha avviato un progetto che va in questa direzione, ma purtroppo non siamo la soluzione di tutto: facciamo del nostro meglio compatibilmente con le risorse disponibili, ma è complesso. Le istituzioni non hanno ancora capito quanto sia importante dedicarsi alle criticità di determinate situazioni: credo che ci sia un grosso sperpero di risorse che non vengono indirizzate nel modo giusto e per questi giovani è difficoltoso anche solo avere la possibilità di mettersi in gioco. Tutto risulta molto complicato, quando si chiedono contributi sembra di domandare la luna e mancano le strutture per promuovere prospettive occupazionali. Non si riesce a capire quale ruolo abbiamo alcune figure che dovrebbero occuparsene: ritengo che non si voglia comprendere il problema per quello che è realmente, magari perché fa comodo”.

Al Centro Autismo Bergamo fanno riferimento 140 bambini e ragazzi, di età compresa fra i 2 anni e mezzo e i 18. “Riceviamo tante richieste d’aiuto e siamo impegnati su diversi progetti, che includono attività aggregative, ma anche momenti di ascolto e occasioni di confronto fra i genitori. Guardando ai progetti futuri ci stiamo concentrando su due direzioni – illustra Manzoni -. La prima riguarda lo sviluppo di possibilità occupazionali degli adulti in grado di lavorare, importante per riconoscere e affermare la loro dignità, oltre a dare sollievo alle famiglie. La seconda sulla realizzazione di una casa dove possano vivere in autonomia, compatibilmente con le condizioni di ognuno. È un aspetto strategico, perché fino quando ci saranno le famiglie in qualche modo si va avanti, ma purtroppo nessuno è eterno. Sicuramente poter contare sulle amicizie costruite in questi anni è essenziale, ma quando i genitori non ci saranno più si aprirà un buco nero e intraprendere un percorso che permetta di sviluppare il maggior grado possibile di indipendenza è utile. La location ideale sarebbe un luogo inserito in un contesto sociale dove tutti possano relazionarsi con gli altri, indipendentemente dalla propria condizione – conclude il presidente dell’associazione -. Sono sfide importanti che siamo pronti a raccogliere per offrire loro il miglior progetto di vita”.