Andrea Tremaglia spinge i tesseramenti a Sant'Omobono: raddoppiati quelli del 2021 - BergamoNews

Sant’Omobono Terme. Andrea Tremaglia in visita alla sezione di Sant’Omobono Terme di Fratelli d’Italia. Sulla scia di quanto già dichiarato più volte dal coordinatore provinciale, infatti, il partito di Giorgia Meloni, che da un recente sondaggio del bergamasco Nando Pagnoncelli sfonderebbe quota 21,5% classificandosi primo nelle preferenze degli italiani, non solo vola a livello di dati nazionali, ma trova continui consensi anche nei singoli comuni, dai più piccoli ai più grandi. Ragione per la quale i tesseramenti volano. E sabato mattina è stata la volta della sezione valdimagnina a raccogliere consensi: “Siamo davvero molto soddisfatti dei risultati che stiamo raccogliendo – spiega Angelo Quarenghi, presidente della sezione di Sant’Omobono Terme -, anche perché sempre più cittadini si stanno avvicinando al nostro mondo. A dimostrarlo sono i numeri: dalle 50 tessere staccate nel 2021, oggi siamo già arrivati a 100, raddoppiando così il risultato. Questo non può che renderci orgogliosi del lavoro che stiamo facendo perché racconta, una volta di più, che il partito è davvero molto apprezzato”.

Soddisfazione anche per Demis Todeschini, vice coordinatore provinciale di FI e vice sindaco di Sant’Omobono Terme: “Siamo felici di aver ospitato Andrea Tremaglia che ha visto per la prima volta la nostra sezione. Inoltre direi che non posso che ritenermi soddisfatto di come sta andando la nostra campagna di tesseramenti. La gente ci cerca e questo non fa altro che confermare che il consenso riscontrato a livello nazionale sia palpabile anche sul nostro territorio. Lo dimostra anche la presenza di una sede fisica che io, insieme ad altri, abbiamo voluto fortemente. Il circolo della Valla Imagna è il terzo che è stato infatti costituto dalla nascita del partito, nel 2013. I numeri crescono e la speranza è che si continui su questa strada. A breve infatti nuovi sindaci della provincia staccheranno il biglietto per entrare a far parte del nostro mondo e questo non può che far piacere. Il sogno sarebbe avere ospite il nostro leader Giorgia Meloni in sezione. Nel frattempo noi non ci fermiamo, continuiamo a lavorare per il bene del partito”.