Aggressione in via Spaventa, i due senegalesi: "Picchiati per il colore della nostra pelle. Vogliamo giustizia" - BergamoNews

Bergamo. Vogliono restare anonimi perché hanno paura di ritorsioni i due senegalesi di 47 e 48 anni che lo scorso venerdì 25 marzo avrebbero subito un’aggressione all’esterno del pub “La Cannoniera” di via Spaventa, a Bergamo.

Raccontano la loro versione dallo studio di un avvocato. “Viviamo in Italia da 20 anni, siamo persone oneste e integrate, non ci saremmo mai aspettati un’aggressione a sfondo razziale. Perché di questo si è trattato, mentre ci picchiavano uno mi ha detto di tornarmene al mio Paese”.

Entrambi lavorano nell’ambito della security, uno a Bergamo, l’altro a Milano. La sera in questione il 47enne era andato a fare la spesa e, con le borse in mano, aveva raggiunto l’altro connazionale. Sono passati tutti e due in via Spaventa, davanti al bar, ritrovo di militanti di estrema destra.

“C’erano due persone fuori, sul marciapiede, bevevano e parlavano ad alta voce – racconta il 47enne -. Quando gli sono passato vicino uno di loro mi ha tirato una gomitata. Io mi sono fermato, gli ho chiesto perché lo avesse fatto e lui mi ha risposto ‘Che cosa vuoi’. A quel punto ho ribattuto: ‘Che cosa vuoi tu’, e lui mi ha versato un bicchiere di birra addosso. Poi l’altro ragazzo mi ha preso per la sciarpa ed ha stretto”.

Il connazionale nel frattempo era sceso dal marciapiede per proseguire, si è girato ed ha visto l’amico in difficoltà. “Mi sono avvicinato, una terza persona è uscita dal bar e mi ha sferrato un pugno sull’orecchio, poi mi ha spaccato il bicchiere sulla testa, mi hanno buttato per terra e hanno iniziato a prendermi a calci e a pugni”.

L’altro senegalese cercava di liberarsi dalla presa del giovane: “Mi davano pugni e schiaffi, io alzavo le braccia per ripararmi, poi sono riuscito a divincolarmi e ho chiamato subito la polizia. Quando gli agenti sono arrivati hanno chiesto a tutti i documenti e, finita l’identificazione, siamo andati al pronto soccorso a farci refertare”.

“In vent’anni non mi è mai successa una cosa del genere – spiega il 47enne -. Io non ho mai dato fastidio a nessuno, sono un gran lavoratore e tutte le persone che mi conoscono mi vogliono bene e mi rispettano. I miei colleghi sono come una seconda famiglia per me. Lo scorso anno mia madre in Senegal stava male, era all’ospedale, mai io non avevo i soldi per farla curare, così loro hanno fatto una colletta e mi hanno consegnato del denaro per comprarle le medicine”.

Il 48enne si sveglia tutte le mattine alle 3 di notte per andare a lavorare a Milano. Rincasa a tarda sera. “Io sono grato all’Italia per avermi accolto, qui ho sempre vissuto bene, mai nessuno mi ha trattato male, anzi. Io dico sempre che non bisogna fare quello che si vuole, ma quello che si può e bisogna essere onesti e rispettosi. Non ho mai violato la legge, quando non avevo soldi mi facevo chilometri a piedi per cercare lavoro, non prendevo il pullman perché non avevo il biglietto e non volevo salire senza”.

Entrambi hanno famiglia in Senegal, due figli a testa, il 48enne ne ha un terzo in arrivo. La loro unica preoccupazione è lavorare per mandare il denaro a casa.

Ora, dopo l’episodio di venerdì, vogliono giustizia: “Abbiamo sporto denuncia perché vogliamo che i nostri diritti vengano rispettati. Noi non abbiamo fatto nulla a nessuno e non accettiamo di essere vittime di un’aggressione razzista”.

Sul fronte CasaPound nei giorni scorsi è stato diramato un comunicato stampa: “Quell’aggressione i nostri militanti l’hanno subita. Diffidiamo chiunque dallo scrivere il contrario, dal confondere gli aggressori con gli aggrediti, pur di attaccare la Cannoniera. Non ci sorprende comunque. È “il pub più odiato di Bergamo”. Certe falsità, le ennesime, lo confermano solamente”.

Sabato 2 aprile alle 15, davanti al Coin di Bergamo, ci sarà un corteo antifascista: “Come progetto Adriana invitiamo tutte le associazioni, realtà, singoli, collettivi della città a prendere parte alla manifestazione, condannando duramente chi si gira dall’altra parte e chiunque provi nostalgia per il ventennio fascista. Ora più che mai serve far sentire la nostra voce. Bergamo rifiuta il fascismo e condanna l’agibilità concessa a “questi fascisti del terzo millennio”. Non è tollerabile che ancora esistano sedi fasciste dove l’aggressione e la violenza verso il ‘diverso’ sono le basi fondanti di questi luoghi”.