Spiaggia in piazzale Alpini? Manca solo il mare e il pesce.... d'aprile! - BergamoNews

Bergamo. Ci eravate davvero cascati? Dai commenti, qualcuno pare proprio di sì.

Gli amanti della tintarella resteranno delusi, ma Bergamo non avrà nessuna spiaggia. Niente sdraio, lettini e ombrelloni. Tantomeno in piazzale Alpini.

L’articolo pubblicato venerdì mattina sulla nostra testata era il classico pesce d’aprile. Una tradizione che Bergamonews porta avanti da anni e che aveva messo da parte solo in occasione delle prime, drammatiche ondate Covid-19. Quando la voglia di sorridere di tanti bergamaschi, comprensibilmente, era venuta meno.

Una tradizione che abbiamo deciso di riprendere, in segno benaugurante (ora che la pandemia sembra avere allentato la presa). E sì, ce la tiriamo un po’, anche per i numerosi apprezzamenti ricevuti in passato. Come nel 2017, quando il muro di Trump per dividere Stati Uniti e Messico doveva essere costruito da un’impresa bergamasca. Un’agenzia di web marketing selezionò il nostro pesce d’aprile tra i 10 migliori in assoluto, insieme a quelli pensati da aziende del calibro di Amazon, Google, Ikea e… PornHub! O nell’aprile 2019, quando Vittorio Feltri accettò di annunciare la propria candidatura a sindaco di Bergamo, “per licenziare Gori un’altra volta”. Ricordiamo bene le reazioni dei lettori.

Per questo pesce d’aprile, la redazione ringrazia il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, per essersi prestato allo scherzo dicendo che dalla sua città erano in partenza 10 camion carichi di sabbia finissima della riviera marchigiana. Non scherzava, però, quando invitava i bergamaschi a passare nel capoluogo le vacanze estive. Oltre al primo cittadino, ringraziamo anche il suo portavoce, Marcello Ciamagli.

Ma alla fine, l’idea della spiaggia era poi così male?