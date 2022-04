Raccolta fondi per l’Ucraina, aderisce l’Ordine dei commercialisti: siamo a 976mila euro - BergamoNews

Bergamo. Anche l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo si è unito ai sostenitori della raccolta “Un aiuto per l’Ucraina”, promossa dalla Caritas diocesana insieme a Fondazione della Comunità Bergamasca per sostenere le comunità locali che si sono mobilitate sin dai primi giorni per ospitare le famiglie ucraine in fuga dalla guerra.

Il network si sta allargando coinvolgendo un numero crescente di realtà. Le donazioni arrivate nelle scorse settimane sono migliaia e i partner che hanno aderito all’iniziativa sono numerosi: Ascom, Confindustria, Confcooperative, Università degli Studi di Bergamo, Ance – Associazione nazionale costruttori edili, Consiglio notarile di Bergamo, Consorzio dei pasticceri artigiani di Bergamo, Fondazione Mia – Misericordia Maggiore di Bergamo e il comitato provinciale dei Caduti e dispersi in guerra.

Finora sono stati raccolti 976mila euro.

𝗗𝗢𝗡𝗔 𝗖𝗢𝗡 𝗕𝗢𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗢

Intestato a: FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA ONLUS

Causale: EROGAZIONE LIBERALE – EMERGENZA UCRAINA

Banca: BANCA INTESA

IBAN: IT 58 U 03069 09606 100000185910

Swift/Bic: B C I T I T M M