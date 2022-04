"Nuovo triage nei pronto soccorso? Non serve questo, ma risorse e valorizzazione del personale" - BergamoNews

Anaao Assomed, l’associazione lombarda dei medici dirigenti, contro la modifica dei codici del triage nei pronto soccorso della Lombardia.

In una dura nota il sindacato si scaglia contro “la rivoluzione portata avanti da Letizia Moratti“, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia.

“Ma il governo è sordo rispetto al nostro grido – sottolineano -, continuando a descrivere il sistema sanitario lombardo come un sistema iper-efficiente, all’avanguardia e iper-produttivo, senza ascoltare invece la situazione testimoniata da medici e dirigenti sanitari, stremati da un’organizzazione troppo fluida e mutevole che fa perno su risorse date per scontate ma in realtà assenti o portate allo stremo”.

“Stiamo assistendo a una fuga di risorse, i medici scappano verso altri lidi dove le condizioni lavorative sono migliori e meno isteriche, come il privato, la libera professione o la medicina generale – aggiunge Stefano Magnone, Segretario di Anaao Assomed Lombardia – Questo fenomeno purtroppo non interessa solamente il territorio lombardo ma è diffuso a livello nazionale. Ciò testimonia in maniera cristallina una situazione esattamente opposta rispetto a quella descritta dall’Assessore al Welfare”.

Secondo l’associazione il focus fondamentale che andrebbe fatto per ottenere un effettivo miglioramento dell’organizzazione delle strutture sanitarie sarebbe “sulle risorse di cui i Pronto Soccorso sono dotati, sulla necessaria ma mancata valorizzazione del personale sanitario che opera in queste strutture e su una riorganizzazione della rete ospedaliera che punti all’efficienza”.

“Se da una parte, durante la Commissione III del Consiglio Regionale, alcune osservazioni di Anaao sono state recepite e ascoltate – concludono – dall’altra mancano i concreti riscontri da parte dei palazzi regionali, dove la governance rifiuta di ascoltare i problemi lamentati dai medici e dalle loro rappresentanze. Non le inaugurazioni, non i grandi exploit; servono soluzioni innovative a problemi reali e non il mantenimento dello status quo travestito da riforme richieste dal PNRR o dal Ministero”.