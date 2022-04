International School of Bergamo, una finestra sul mondo - BergamoNews

Partite con 22 studenti piccoli, con classi miste, sono arrivate a quota 370. Una realtà in continua crescita ed evoluzione quella dell’International School of Bergamo, istituto fondato nel 2011 ad opera di Chiara Traversi e Guia Ghidoli, con l’obiettivo di poter offrire alla città un percorso di formazione internazionale per i propri studenti. “Nella vita facevamo tutt’altro – racconta Traversi, direttrice del plesso -. Abbiamo pensato a questo progetto con grande entusiasmo e volontà, cercando di dar vita ad una scuola d’eccellenza che potesse essere un punto di riferimento per tutti i bergamaschi. Abbiamo innanzitutto scelto la sede, che è rimasta sempre questa, ma che ha anche subìto cinque ristrutturazioni, una ogni due anni”. Esigenze di spazio ma anche di concetto, cercando di fornire un ventaglio sempre più ricco e innovativo di proposte per i propri studenti: “Oggi ospitiamo ragazzi con un’età compresa tra i 2 e i 18 anni – continua la direttrice -, e garantiamo loro di acquisire un titolo scolastico unico al mondo per valenza, riconosciuto in 130 Paesi nel mondo”. International School è da sempre un passo avanti, con una visione allargata e globale non solo della cultura e della formazione, ma anche e soprattutto del concetto di fare scuola. Metodi frutto anche dell’know how derivante dal programma IB, fiore all’occhiello: “International School of Bergamo è l’unica scuola ad offrire l’ International Baccalaureate nella bergamasca. Il programma IB, riconosciuto in Italia dal 1987, rappresenta un percorso di eccellenza, apprezzato come percorso di studi accademicamente rigoroso e, al tempo stesso, all’avanguardia in termini pedagogici e didattici in cui curiosità, sviluppo del pensiero critico, esperienza pratica, feedback costruttivi e riflessioni fanno parte integrante dell’esperienza scolastica. Grazie ad un approccio globale, ma radicato nel territorio italiano, gli studenti che frequentano il programma IB a Bergamo, crescono in un contesto perfettamente bilingue, in grado di prepararli ad diventare cittadini consapevoli in un mondo in continua evoluzione, con qualche carta in più da spendere per poter accedere nelle migliori università del mondo” .Senza dimenticare che International School è anche e soprattutto una filosofia di vita, un approccio, fin dalla più tenera età, di una visione globale e multi etcnica della vita: “In classe si parla solo inglese – conclude Traversi -, e non è solo una scelta che sta alla base dell’imprinting scolastico. E’ la chiara dimostrazione che la nostra è una realtà che apre le porte al mondo in termini di multiculturalità, approccio alla diversità, condivisione del tutto con popoli diversi, esaltando le peculiarità di ciascuno e rendendole accessibili e conosciute a tutti. Si respira un’aria internazionale, un feeling di integrazione inteso nella sua accezione più tranquilla e trasparente possibile, un’apertura e un rispetto che vengono assolutamente prima dell’acquisizione di qualsivoglia nozione scolastica”.