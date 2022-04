In provincia di Bergamo mancano all'appello 116 medici di base e 4 pediatri - BergamoNews

Negli ultimi giorni a lasciare il proprio incarico sono stati il dottor Gian Luigi Tadolti, nei Comuni di Caravaggio, Misano di Gera d’Adda e Calvenzano, e il dottor Marco Mandelli, con pazienti nei Comuni di Dalmine, Levate, Lallio e Osio Sopra: per entrambi non è stato possibile trovare nell’immediato un medico disponibile ad assumere l’incarico provvisorio o da titolare, con i rispettivi assistiti invitati nel frattempo a rivolgersi ai servizi di Continuità Assistenziale Diurna di Treviglio per il primo e Levate per il secondo.

Una situazione nota e che non è prerogativa solo della nostra provincia nella quale, però, la scorsa estate solo cinque medici si fecero avanti dopo il bando che Ats Bergamo aveva pubblicato per sopperire alla carenza in 77 Ambiti.

Otto mesi dopo, purtroppo, l’emergenza è sempre di grande attualità: stando ai dati pubblicati da Regione Lombardia in Bergamasca mancano all’appello 116 medici di medicina generale e 4 pediatri di libera scelta, in un quadro regionale che in un anno ha visto i posti vacanti nell’assistenza primaria salire da 964 a 1.166.

“Negli ultimi anni le pubblicazioni hanno visto la partecipazione di un numero di candidati molto inferiore rispetto al numero di posti disponibili – aveva commentato l’assessore al Welfare del Pirellone Letizia Moratti – La risposta della Regione è stata quella di riaprire i termini dei bandi nel dicembre 2021, uno dei quali riservato a medici che frequentano il corso di formazione come consentito dalle norme sull’emergenza pandemica. I corsisti hanno però un massimale limitato a 650 pazienti, fissato a livello nazionale. Malgrado questo è rimasto vacante oltre un terzo dei posti messi a bando.

La carenza dei medici condiziona anche le richieste di partecipazione al corso di formazione specifica, con un numero di borse di studio messe a disposizione dalla Regione in continua crescita”.

Ma non solo.

“Regione Lombardia – ha spiegato ancora Moratti – è intervenuta anche per sostenere l’assunzione di personale amministrativo negli studi medici. Al momento sono circa 1.800 i medici che non si avvalgono dell’aiuto di collaboratori che li assistano nelle incombenze che una società sempre più informatizzata impongono. La carenza di medici di famiglia è un problema nazionale che si trascina da anni e che verrà risolto completamente solo quando il nostro sistema sarà capace di formare in numero sufficiente il personale necessario”.

Nonostante già nel 2018 nell’Accordo Integrativo Regionale per i Medici di Medicina Generale fosse già stata prevista una remunerazione extra per il medico che decideva di accettare l’incarico nelle cosiddette “zone disagiate”, dove è prevista la presenza stanziale di over 65 o dove il profilo oro-geografico e viabilistico sia particolarmente sfavorevole, ancora oggi sono diversi gli ambiti che rispondono a queste caratteristiche che risultano sprovvisti di assistenza primaria.

In provincia di Bergamo è il caso dell’ambito Cassiglio, Ornica, Valtorta, Cusio, Averara, Santa Brigida, Piazzatorre, Piazzolo, Olmo al Brembo e Mezzoldo, dove è uno il posto vacante.

Tra gli ambiti ordinari che necessitano di maggiori innesti c’è quello di Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio, con ben 10 posti vacanti e l’obbligo di apertura nei quartieri di Celadina, Campagnola e Città Alta, dove mancano due medici.

Ma anche altre realtà ad alta densità abitativa sono in difficoltà. Nell’ambito di Dalmine, Lallio, Levate e Osio Sopra (quello lasciato ulteriormente scoperto dalla cessazione dell’attività del dottor Mandelli nei giorni scorsi) mancano 6 dottori, con due obblighi di apertura nel Comune di Levate, come vi avevamo già raccontato nell’intervista al sindaco Maickol Duzioni.

Sei posti vacanti anche ad Arcene, Brignano Gera D’Adda, Castel Rozzone, Lurano e Pagazzano, così come nell’ambito di Arzago d’Adda, Casirate d’Adda e Treviglio.

Dando uno sguardo alle valli, uno degli ambiti più scoperti è quello che copre i Comuni di Sant’Omobono Terme, Rota Imagna, Brumano, Costa Imagna, Corna Imagna, Locatello, Fuipiano Valle Imagna, Capizzone, Bedulita, Berbenno, Almenno San Salvatore, Strozza, Almenno San Bartolomeo, Roncola, Palazzago e Barzana: qui mancano quattro medici.

I quattro pediatri di libera scelta mancano negli ambiti di:

– Azzano San Paolo, Comun Nuovo, Stezzano, Urgnano, Zanica;

– Grumello del Monte, Chiuduno, Telgate, Castelli Calepio;

– Bossico, Fonteno, Riva di Solto, Solto Collina, Sovere, Castro, Lovere, Pianico, Costa Volpino, Rogno;

– Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Mozzanica

La lista degli Ambiti carenti e i posti disponibili per medici di medicina generale