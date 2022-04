Franco Togni nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana - BergamoNews

Un momento speciale per Franco Togni, patron di Automha, leader factory nel settore dei magazzini automatici e delle soluzioni intralogistiche: è stato nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il Presidente ha accolto con grande sorpresa il titolo dall’elevato prestigio morale, testimonianza del suo impegno in ambito sociale e lavorativo.

Franco Togni nasce a Villa D’Almè, Bergamo, dove a soli 15 anni costruisce impianti elettrici, civili e industriali insieme al padre, dal quale acquisisce importanti valori come la passione e la dedizione per il proprio lavoro, oltre all’attenzione verso il prossimo. Inizia a lavorare nel 1966 come assemblatore – operatore all’interno della grande fabbrica OTE (Officine Trasformatori Elettrici), ma nel frattempo la sera si dedica ai corsi serali presso l’Istituto Tecnico Industriale Esperia di Bergamo. Nel 1978 la sua curiosità per il mondo della logistica e della movimentazione merci lo porta a lasciare OTE e diventare rappresentante per alcune aziende del settore del material handling.

Automha nasce nel 1979, un sogno imprenditoriale e un modo per dare sfogo alla sua passione produttiva. L’azienda lancia sul mercato alcuni prodotti innovativi, tra cui AUTOSAT, navetta semiautomatica per lo stoccaggio intensivo di pallet in multiprofondità: una serie di novità per tutto il mercato dell’intralogistica che segnano l’ingresso della realtà bergamasca nel mercato globale dei migliori provider di magazzini automatici, come pioniere di nuove soluzioni. Oggi l’azienda è leader nel settore della programmazione, produzione e installazione di soluzioni all’avanguardia di stoccaggio e prelievo automatico.

Con sede ad Azzano San Paolo, opera sul territorio nazionale e internazionale tramite le filiali dislocate in Canada, Cina, Messico e Spagna, offrendo servizi di altissima qualità alle aziende che necessitano magazzini automatici nei più svariati settori industriali.

Oltre alla famiglia e al lavoro, Franco Togni si dedica a numerose attività sociali che vengono raggruppate nel progetto di Corporate Social Responsability interno. Automha, infatti, è impegnata in ambito sociale con iniziative che coinvolgono scuole, realtà sportive, enti culturali e le nuove generazioni. In particolar modo valorizza la trasmissione di valori fondamentali investendo nel futuro e nelle risorse umane attraverso le attività no limits di formazione interna, ricerca e sviluppo applicata, alternanza scuola-lavoro e incontri scuole-industrie.

Franco Togni ha ricevuto il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana non solo per il suo impegno nell’incrementare lo sviluppo sociale, ma anche perché è alta la sua attenzione verso i collaboratori. Automha è infatti la prima azienda in Italia ad aver avviato un’iniziativa a favore delle lavoratrici con figli da 0 a 10 anni, offrendo loro la possibilità di usufruire di una riduzione pari al 25% dell’orario lavorativo a parità di stipendio.

Inoltre, favorisce l’inclusione sociale con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con disabilità fisiche, psichiche, cognitive, o soggette a uno svantaggio di tipo sociale. È una delle poche realtà sul territorio nazionale a essere certificata SA 8000.