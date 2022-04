Famiglia all'improvviso, Fuori dal comune o Space cowboys? La tv del 1° aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 1° aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Crociera di morte”: la bizzarra suocera di McGee si trova coinvolta in due delitti avvenuti su una nave da crociera. Sarà grazie a lei, se la squadra riesce, dopo le iniziali difficoltà, a mettersi sulla pista giusta…

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposto “The Specials – Fuori dal comune”. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo – Malik e Bruno sono una coppia di amici e colleghi, al lavoro per aiutare giovani in difficoltà, tra guida terapeutica, inserimento nel mondo del lavoro e ovviamente assistenza pratica quotidiana per ragazzi affetti da autismo, a loro volta gestiti da istruttori cresciuti in situazioni disagiate. Uno musulmano e l’altro ebreo, uno padre di famiglia e l’altro “vittima” di una serie di appuntamenti al buio organizzati da amici e colleghi, Bruno e Malik passano le giornate a battere le strade di Parigi occupandosi di decine di ragazzi…

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su La 7 alle 21.15 “Propaganda live”, condotto da Zoro

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.30 c’è “Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse”; su Italia1 alle 21.10 “Din Don 4 – Il paese dei balocchi”; su Rai4 alle 21.20 “Black and Blue – La legge dei più forti”; su Iris alle 20.55 “Space cowboys” e su Italia2 alle 21.10 “Oculus – Il riflesso del male”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Art Night – Sulle tracce del Rinascimento. Il palazzo dei destini incrociati”. Procedendo a ritroso nei perduti paesaggi delle vedute rinascimentali, un’avventura alla scoperta di nuove tecniche d’arte per riportare il passato nel nostro presente.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.10 la replica di “Ultima fermata”, condotto da Simona Ventura; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

