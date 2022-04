Dalla Regione patronato a Bergamo capitale del volontariato 2022, l’assessore Locatelli: "Un orgoglio" - BergamoNews

Bergamo. È iniziata con la consegna del gagliardetto di Regione Lombardia al presidente di Csv Bergamo Oscar Bianchi la conferenza di aggiornamento sui progetti per Bergamo Capitale italiana del Volontariato 2022. Un gesto di riconoscimento per quanto svolto in questi anni da un territorio profondamente colpito e che ufficializza il contributo della Regione a tutti gli attori coinvolti nella progettazione.

“La rete del volontariato bergamasco – dichiara l’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità Alessandra Locatelli – che si impegna ogni giorno con grande cuore, il suo saper dare una mano fra tanti sacrifici, anche nella vita privata, merita di essere valorizzato. È un grande orgoglio e non un dovere per la Regione riconoscere il suo patronato. Ringrazio tutte le istituzioni, perché senza questa grande sinergia non possiamo andare da nessuna parte. E questi due anni l’hanno dimostrato”.

Mappare, finanziare, tramandare. Sembrano queste le aree principali sulle quali Bergamo dovrà lavorare nel corso di quest’anno. Innanzitutto tracciare le associazioni presenti sul territorio. Nella bergamasca si contano 4300 realtà e oltre 100 mila volontari, ma la provincia è un ambito spesso difficile da studiare. In questa direzione si colloca il primo grande impegno: effettuare una mappatura di tutte le realtà associative presenti nella bergamasca.

“Per migliorarci bisogna conoscere le associazioni – spiega il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi -. Per questo abbiamo avviato, insieme all’Università e a Csv, un lavoro di ricerca sia quantitativa sia qualitativa, e quindi del tipo di associazioni, mettendo a disposizione anche risorse economiche. È un percorso che ci darà le basi per il 2023. Per la prima volta – aggiunge Gandolfi – la provincia ha un consigliere delegato alle associazioni. È importante, credo che un amministratore per pensare al bene pubblico debba essere prima un volontario”. Il lavoro di mappatura è essenziale anche per un altro aspetto: i dati a disposizione risalgono alle statistiche Istat del 2011 e sono quindi obsoleti secondo il presidente.

Il contributo di UniBg in questa analisi sarà determinante. “L’Università – afferma Elisabetta Bani, prorettrice alla Terza Missione e ai Rapporti con il territorio – fa parte della cabina di regia e parteciperà anche ai quattro tavoli di lavoro su povertà, salute, cultura e giovani. Abbiamo scelto persone che avessero competenza sui singoli temi ma che si sono volontariamente avvicinate all’iniziativa. Siamo molto contenti della risposta dei nostri ricercatori”. Nel corso degli incontri, tra aprile e maggio, ciascun tavolo dovrà arrivare a un prodotto finale da restituire alla città.

guarda tutte le foto 8



Bergamo capitale del volontariato 2022, l’assessore Locatelli: “Un orgoglio”

La seconda area d’intervento, come detto, sarà quella del finanziamento alle attività. Un partner importantissimo a questo proposito è la Fondazione della Comunità Bergamasca, che partecipa mettendo a disposizione un bando: “Con Fondazione Cariplo – commenta il vicepresidente Giuseppe Guerini – abbiamo deciso di stanziare una dotazione di 150 mila euro per iniziative che puntano a sostenere il volontariato. Il volontariato – prosegue – è una sorta di precursore anche delle attività culturali ed economiche, per cui è bello che Bergamo Capitale del volontariato preceda quella della Cultura”. Ma il lavoro sul volontariato sta andando oltre i confini nazionali, come anticipa Guerini: “Stiamo lavorando a una campagna perché il 2025 sia l’anno europeo del volontariato”.

L’obiettivo finale della cabina di regia, alla quale prendono parte fra gli altri anche il Comune e la Diocesi di Bergamo, sarà quello di tramandare l’esperienza bergamasca alle città italiane che in futuro rappresenteranno il volontariato. Come spiega il presidente di Csv Bergamo Oscar Bianchi: “Stiamo iniziando gruppi di riflessione perché l’obiettivo non è quello di dire quanto Bergamo sia brava a fare volontariato, ma provare a riflettere sul contributo che potrà consegnare a chi sarà Captale nel 2023”.

Bianchi annuncia un evento di rilievo per l’autunno. “Mi emoziona quello che avverrà l’8 e il 9 ottobre quando a Bergamo verranno 500 ragazzi tra i 18 e i 35 anni da tutti i Centri di servizio per riflettere su come sia fare volontariato in Italia e poi restituire alla comunità nazionale un risultato. L’opportunità è ghiotta per raccontarci ma anche per imparare. Usufruire delle esperienze altrui non è copiare ma beneficiare, vuol dire non commettere gli stessi errori. Sarà soprattutto un’occasione per dimostrare la voglia di stare insieme. Il Covid – conclude – ci ha insegnato che è bello e che ci manca stare insieme”.

La nomina di Bergamo come prima Capitale italiana del volontariato è stata promossa da Csv con il patrocinio di Anci. Chiara Tommassini, presidente del Centro di servizio di volontariato nazionale, ne racconta l’evoluzione: “Abbiamo iniziato questo percorso di riconoscimento più di un anno e mezzo fa perché ci sembrava fondamentale e carico di significato avere tutti gli anni in Italia un luogo dove poter celebrare i valori che il volontariato sa esprimere. La scelta di Bergamo è stata quasi naturale per quello che i volontari bergamaschi hanno saputo fare. È anche una sorta di tributo a chi non ce l’ha fatta ed è stato colpito dal Covid”.

Anche il vicepresidente di Anci, il bergamasco Stefano Locatelli, sostiene la scelta. “Mi capita, e capita spesso a tanti di sentirsi dire ‘Voi del nord siete freddi, siete chiusi e dei musoni’. Può essere vero a un primo impatto, ma a un secondo incontro con i bergamaschi ci si rende conto del nostro grande cuore. Siamo i primi a rispondere quando c’è un’emergenza, e lo ricordano bene i territori in cui ci sono stati eventi sismici e alluvioni. La cosa bella di questa solidarietà è che è un fatto culturale, ci è stato trasmesso dai nostri nonni e genitori. A Bergamo ha trovato terreno fertile e noi dobbiamo impegnarci a migliorarlo affinché le future generazioni possano continuare”.

Il consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione) ha commentato la conferenza e la visita dell’assessore regionale Locatelli a Bergamo capitale del Volontariato 2022: “L’esperienza della pandemia ha messo in luce il grande tessuto di associazionismo e di terzo settore della città e della provincia di Bergamo. In particolare, il Comune è stato in grado di introdurre in brevissimo tempo e in un periodo di emergenza dei servizi innovativi e che tutt’oggi sono in campo, anche ad emergenza conclusa. Auspico che da Regione Lombardia arrivi una valorizzazione degna, così come richiesto e approvato in consiglio regionale con un mio ordine del giorno durante la riforma sanitaria e costruito con molte associazioni e Csv, della rete di associazioni che possono aiutare nella definizione di politiche per i pazienti più efficaci”.