Cielo coperto e pioggia, temperature in calo - BergamoNews

Che cosa ci riserva il meteo per le prossime ore ce o dicono le previsioni a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

L’alta pressione europea presente tra l’Italia ed i Balcani si sta gradualmente dissolvendo.

Un vasto canale depressionario si sta contemporaneamente formando sull’Iberia, sulla Francia pilotando verso il Mediterraneo Occidentale un nocciolo in quota di aria fredda di origine polare marittima responsabile della fase di instabilità che persisterà sulla nostra regione dalla giornata di Venerdì all’interno fine settimana, accompagnata da un sensibile calo termico specie sui rilievi.

Venerdì 1 aprile 2022

Tempo Previsto: Fin dal mattino su Valtellina e fascia prealpina (dal Varesotto al Garda) quasi coperto o coperto con addensamenti estesi e persistenti, mentre al piano e sull’Oltrepò Pavese nuvoloso o molto nuvoloso con brevi schiarite soprattutto su Cremonese e Mantovano; isolate piogge o rovesci moderati su alta Lombardia centro-Ovest, Valtellina, Orobie e Valle Camonica, mentre sul resto della regione fenomeni generalmente deboli ed intermittenti. Neve oltre 900-1100m su Prealpi Ovest e Valtellina, mentre oltre 1250-1450m su Prealpi Est ed Oltrepò Pavese.

Nel pomeriggio su tutta la Lombardia ancora cielo molto nuvoloso o coperto con estesi ed intensi addensamenti cumuliformi che daranno luogo a partire dal tardo pomeriggio a rovesci e temporali in movimento dai settori Appenninici e di bassa pianura verso nord con fenomeni più intensi e accompagnati anche da episodi di grandine o graupen su Cremonese, Mantovano e Bresciano.

In serata fenomeni che andranno concentrandosi sulla fascia Prealpina, Valtellina e Valchiavenna con quota neve in calo fino a 600m

Temperature: Minime stazionarie od in lieve flessione e compresi tra 7/9°C; massime in diminuzione e compresi tra 9/14°C.

Venti: In pianura per tutto il giorno brezze sostenute o a tratti vento moderato dal settore NE; moderati meridionali sui rilievi.

Sabato 2 aprile 2022

Tempo Previsto: Condizioni di spiccata variabilità con cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso su tutta la regione con addensamenti più consistenti sui settori settentrionali di pianura, fascia Alpina e Prealpina; possibilità di rovesci durante la giornata, più probabili sui settori Alpini e Prealpini centro-orientali in sconfinamento verso le aree di pianura durante il tardo-pomeriggio e la serata, quota neve tra 700 e 1000m.

Temperature: Minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve ulteriore diminuzione soprattutto in pianura.

Venti: In pianura deboli nord-orientali, sui rilievi deboli a tratti moderati orientali

Domenica 3 aprile 2022

Tempo Previsto: Persistono condizioni di spiccata variabilità soprattutto nella seconda parte della giornata; possibilità di isolati rovesci specie a ridosso dei rilievi centro-orientali con minori probabilità di sconfinamento sulle aree pianeggianti dal tardo pomeriggio.

Temperature: Minime massime stazionarie su valori sotto le medie del periodo.

Venti: Venti deboli settentrionali in pianura, deboli nord-orientali sui rilievi.