Bergamo, la Ztl domenicale ‘Città Alta e Colli’ si amplia alle serate di venerdì e sabato - BergamoNews

Si estende, come ogni anno nei mesi centrali dell’anno, la Ztl di Bergamo ‘Città Alta e Colli’: l’area a traffico limitato attiva tutte le domeniche dell’anno si amplia al venerdì e al sabato sera per tutti i mesi interessati dall’attivazione dell’ora legale.

Da questa sera, venerdì primo aprile, le auto non autorizzate saranno sanzionate al passaggio nei seguenti varchi video-sorvegliato:

1) viale Vittorio Emanuele all’intersezione con via Locatelli); 2) via borgo Canale all’intersezione con via San Martino alla Pigrizia; 3) via Astino all’intersezione con via Ripa Pasqualina; 4) via Pascolo dei Tedeschi all’intersezione con via Sombreno; 5) via Fontana all’intersezione con via Madonna della Castagna; 6) via Castagneta all’intersezione con via Valverde; 7) via Maironi da Ponte all’altezza della rotatoria con via Valverde; 8) via Pelabrocco all’intersezione con piazzetta del Delfino; 9) via Botta all’intersezione con viale Vittorio Emanuele; 10) via San Benedetto all’intersezione con via Cucchi; 11) via Sant’Alessandro all’intersezione con via Garibaldi.

– Ztl Città Alta e Colli: orari

La Ztl Città Alta e Colli è attiva tutti i giorni festivi dell’anno dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 (il 1° gennaio e il 1° maggio solo dalle 14:00 alle 19:00). È inoltre attiva tutti i venerdì e sabato sera dalle 21:00 alla 1:00, ma soltanto nel periodo in cui vige l’ora legale (aprile-ottobre).

– Ztl Città Alta e Colli: permessi, deroghe e contrassegno residenti e altre categorie

L’ingresso e la sosta in Ztl sono consentiti, senza la necessità di richiedere alcun permesso, a velocipedi, motocicli, veicoli delle forze dell’ordine e veicoli di servizio del Comune di Bergamo, nonché a veicoli adibiti al trasporto di cose (di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate) e veicoli adibiti al carico e scarico merci, ma solo in determinati orari. Possono inoltre accedere senza permesso ma devono comunque comunicare il loro passaggio i veicoli a servizio di disabili muniti dell’apposito pass, i veicoli di vigilanza privata, i veicoli di soccorso, i veicoli autorizzati dal servizio attività economiche a svolgere occupazioni temporanee di suolo pubblico, i veicoli di enti pubblici e di servizi di pubblica utilità, i veicoli di trasporto pubblico di linea, i taxi e i veicoli di noleggio con conducente.

Nella Ztl Città Alta e Colli vengono inoltre rilasciati contrassegni anche ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori di pubblici esercizi, ma sono esclusi enti, istituzioni, o assimilabili.

Ulteriori informazioni CLICCANDO QUI