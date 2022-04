Approvato il progetto per l'installazione di impianti fotovoltaici in edifici pubblici - BergamoNews

Il Consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione – Carlo Calenda) ha commentato l’approvazione del Progetto di Legge regionale 175: “Bene una legge per il potenziamento degli impianti fotovoltaici Fer negli immobili pubblici, ma non si sono toccati gli edifici Aler, i più importanti sia dal punto di vista di urgenza sia dal punto di vista umano, visto che ospitano migliaia di cittadini della Lombardia. Il tema dell’energia è diventato attuale a causa del problema legato al caro bollette, una situazione emergenziale frutto di scelte sbagliate da parte dei nostri governi negli anni. Ora bisogna puntare ad un mix di fonti rinnovabili, per natura incostanti, e una parte di energia nucleare di ultima generazione, con impianti sicuri e con un livello altissimo di sostenibilità ambientale. Per questo motivo, Azione si sta muovendo e sta cercando di sensibilizzare un approccio analitico.”

Nella serata di mercoledì 30 marzo dalle ore 20.45, infatti, sulla pagina di “Lombardia in Azione” si terrà un evento intitolato “La questione energetica: scenari, voci e soluzioni”. Tra gli ospiti Claudia Pavarini, Ingegnere energetico; Marco Ricotti, Professore Impianti nucleari del Politecnico di Milano, Vittorio Cossarini, Presidente di Assoesco; Massimo de Petro, Head of procurement and logistics di Radici Group e AD di Geoenergie, Gabriele Franchi, Responsabile Ufficio Studi Azione, Niccolò Carretta, Segretario regionale del partito di Calenda e Ingegnere energetico e Matteo Laffi, Delegato Ambiente Segreteria Regionale di Azione.

“Vogliamo affrontare seriamente questo tema dirimente per la vita di tutte le famiglie, ma anche e soprattutto per le tantissime imprese che popolano e creano valore sul nostro territorio” ha concluso Carretta.

L’evento online organizzato da Lombardia in Azione intitolato “La questione energetica: scenari, voci e soluzioni” potrà essere seguito live sulla pagina di Lombardia in Azione dalle ore 20:45.