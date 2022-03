Telemarketing selvaggio, arriva il nuovo registro opposizioni: come iscriversi - BergamoNews

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

Entro il prossimo 31 luglio, dunque, ci sarà finalmente la possibilità di stoppare le chiamate commerciali moleste che arrivano spesso in orari improbabili.

“È un passo avanti verso la tutela degli utenti da telefonate indesiderate e dal telemarketing aggressivo che ci ‘disturbano’ con insistenza ad ogni ora della giornata- , dice Mina Busi, presidente Adiconsum Bergamo – Il regolamento disciplina il registro pubblico delle opposizioni in riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali, fisse e mobili (compresi i cellulari). Si applica alle comunicazioni telefoniche sia con un operatore, sia con sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore, oppure tramite posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi”.

Il diritto di opposizione, si legge nel regolamento, “può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro, ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

L’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni è una procedura completamente gratuita, essa ha una validità a tempo indeterminato. Ogni utente può richiedere di modificare, aggiornare oppure revocare la propria iscrizione in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per l’iscrizione al registro

Ci sono diversi modi per iscriversi al Registro delle Opposizioni:

– Compilazione del modulo elettronico;

– Chiamare il numero verde 800 265 265;

– Inviare un’email con il modulo d’iscrizione all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it oppure via posta raccomandata.

Per verificare se si è effettivamente iscritti nel Registro Pubblico delle Opposizioni si può fare attraverso la modalità telefonica chiamando il numero verde 800.265.265 o la modalità web, nel caso l’abbonato abbia fornito l’indirizzo di posta elettronica nella fase d’iscrizione.

Se non si è a conoscenza del Codice Registro è possibile apprenderlo chiamando dal numero di telefono per cui è stata richiesta l’iscrizione al servizio il numero verde 800 265 265: un risponditore automatico comunicherà il Codice Registro associato al numero di telefono iscritto e/o all’eventuale indirizzo postale.

Il codice numerico associato al numero di telefono iscritto al servizio e/o all’eventuale indirizzo postale, rappresenta una forma di tutela per l’utente contro l’accesso abusivo ai suoi dati. Viene richiesto per effettuare le operazioni di Consultazione stato, Aggiornamento dei dati e Revoca.